Meral Akşener'den Diyarbakır'da seçim barajı açıklaması

Şırnak ve Cizre ilçesine gitmek için uçak ile Diyarbakır'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır Havalimanı'nda Kürtçe, Zazaca ve Türkçe, 'Baba ocağına hoşgeldiniz', 'Hoşgeldiniz Meral bacı', 'Hoşgeldiniz Başbakanımız Meral bacımız' yazılı pankartlarla karşılandı. Havalimanı önünde yöresel kıyafet giyen iki çocuk tarafından karşılanan Akşener, havalimanın VIP salonunda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. DHA'nın aktardığına göre; Akşener, 15 yıl aradan sonra Şırnak'a gideceğini ifade ederek, bölge halkıyla bir araya gelip sorunlarını dinleyeceğini söyledi.

Güneydoğu'daki seçmenin AK Parti ile HDP arasında tercih yapmak zorunda bırakıldığını dile getiren Akşener, İYİ Parti olarak, güçlü bir alternatif oluşturduklarını aktardı. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 yıl sonra Şırnak'a gideceğim. 15 yıl öncesi ve bugün arasında ne kadar fark olduğunu çok merak ediyorum. Şırnak'ta pek çok şey yaşandı. Oradaki vatandaşları dinlemek bizim görevimiz. Gittiğimiz her yerde insanlarımızın elini sıkıyoruz. Gittiğimiz yere bizden sonra ya diğer gün ya da diğer hafta bakanlar da gidiyor. Rakebet iyi bir şeydir. Türkiye'de maalesef seçmenin seçenek sayısı ikidir. Doğu da batı da iki seçeneği vardır. Batıya gittiğinizde CHP ile AK Parti arasında tercihe zorlanan bir seçmen kitlesi var, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya geldiğimiz HDP ile AK Parti arasında tercih yapmak zorunda kalan seçmen kitlesi var. Biz güçlü ve alternatif seçenek oluşturuyoruz. Partimiz dikkatle izlenildiğine inanıyoruz. Türkiye'nin yüzde yüzüne talibiz. Böyle olunca İYİ Parti'nin kuvvetli bir seçenek olması seçmene iyi gelecektir. Çünkü, rekabet iyi bir şeydir. Şöyle anlatayım, Anavatan Partisi, Şırnak'ta iktidarda ise Refah Partisi ile DYP'nin orada milletvekilleri olurdu. O iktidarda bir rahatsızlık olduğu zaman, derdinizin çözülmesiyle ilgili bir problem olduğunda diğer iki millletvekiline gitme durumunuz oluyordu. Bu durum iktidar partisinin seçmene daha iyi davranmasına neden oluyordu. Şırnak milletvekili Salih Yıldırım'ı hatırlıyorum, bizi Meclis'te lime lime ederdi, Şırnak'ın sorunlarıyla ilgili. Şimdi bu kalmadı. Seçmen kutuplaşmasının olduğu yerlerde sizin sorunlarınız yerine daha farklı meselelerin gündeme geldiğini biliyorum. Biz bugün gezip vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Biz programımızı yazdık ama seçime yönelik projelerimizi şehir şehir gezerek insanları dinleyip hazırlıyoruz."

'İTTİFAK DEĞİL, İKTİDAR DİYORUZ'

Seçim barajı ve seçim ittifakı konusuna da değinen Akşener, "Parti programımızıda seçim barajının yüzde 5 olması gerektiği ve bir de Türkiye Milletvekili diye bir kavramı getiriyoruz. Bunun bir dağıtım sistemi var. Hangi şekilde olursa olsun barajı aşamayacak ama belli yerlerde güçlü siyasi alanlar var, onların da Meclis'te temsilini sağlayacak önerimiz var. Ama bugün baktığımızda bizim baraj ile ilgili bir sorunumuz olmadığını, ittifak açısından da biz iktidar diyoruz" dedi.

'BABAMIN AİLESİ DİYARBAKIR'DAN YUNANİSTAN'A GİTTİ'

Havalimanı önünde 'Baba ocağına hoşgeldin' pankartıyla karşılanan Akşener, babasının ailesi Diyarbakır'dan Yunanistan'a gittiğini hatırlattı. Akşener, "Babamın ailesi Yunanistan'a Diyarbakır'dan gitme. Burada Küçükkadı köy ile Büyükkadı köyü var, oradan gitme. Ben bunu yıllardır söylüyürum ama genel başkanlığına yürüyünce o zaman duyuruldu. DYP'de ilk seçildiğim dönemlerde Salim Ensarioğlu'na derdim, benimle iyi geçinin yoksa Diyarbakır'dan aday olurum diye. Babamın tarafı buralıdır" diye konuştu.

Akşener, açıklamasının ardından partililer tarafından davul zurnayla Şırnak'a uğurlandı. Akşener, Şırnak'taki ilk ziyaretin Cizre ilçesine yapmasının ardından kente giderek, Şırnaklılar'la bir araya gelecek.