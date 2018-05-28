Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Meriç Nehri'nin farklı noktalarında 30- 35 yaşlarında hamile bir kadın ile 8-10 yaşlarında kız çocuğuna ait cesetler bulundu.



DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Eski köydeki Meriç Nehri kıyısında ceset olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 8-10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.



Meriç Nehri'nde suyun çekilmesiyle oluşan adacıkta ise kimliği tespit edilemeyen, 30-35 yaşlarında ve yaklaşık 5 gündür suyun içinde olduğu değerlendirilen hamile bir kadına ait ceset bulundu.



Cesetler, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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