Merkel 68 yılın dip noktasında: Ufukta 'Jamaika koalisyonu' var!

Almanya'da meclis seçimleri geride kaldı. 60 milyondan fazla seçmenin sandığa gittiği seçimlerden Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar Birliği yüzde 33 oy alarak lider çıktı.

Hristiyan Demokratlar ile Baverya merkezli Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin oluşturduğu muhafazakar bloğun aldığı yüzde 33'lük oy, 1949'dan bu yana muhafazkar bloğun aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçti.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, 20.5 oy alarak sandıktan ikinci parti olarak çıkarken, aşırı sağcı Almanya için Altertanif Partisi (AfD) yüzde 13.5 oy alarak ilk kez parlamentoda koltuk kazandı.

Aşırı sağın zaferi olarak kabul edilen seçimlerin ardından şimdi Merkel'in önünde zorlu koalisyon görüşmeleri bulunuyor.

Merkel'in seçim sonuçlarının ardından ilk açıklaması: Biz en büyük gücüz, hükümeti kurma görevi bize verildi ve bir karşı hükümet kurulamaz

SOSYAL DEMOKRATLAR MUHALEFETTE KALACAK

Angela Merkel'in üst üste dördüncü dönem iktidarda kalmayı garantilediği seçimlerin ardından, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti muhalefette kalacağını açıkladı.

Seçim sonuçlarını 'acı ve zor' olarak tanımlayan SDP lideri Martin Schulz, "Çok açık bir şekilde seçmen bize muhalefette kalma görevi verdi" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı AfD'ye ana muhalefet rolünü bırakmak istemeyen SDP'nin koalisyona girmeyeceğini açıklaması, Merkel'in koalisyon için seçeneklerini bir hayli daraltmış durumda.

'JAMAİKA KOALİSYONU' GELİYOR

Berlin'de, Merkel'in tarihi bir kayba uğradığı ve aşırı sağ partinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez parlamentoya girdiği seçimlerin ardından en olası koalisyon ihtimalinin Hristiyan Demokratlar, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan üçlü koalisyon olduğu konuşuluyor.

Meclis aritmetiğine göre bu üçlü koalisyonun kurulması mümkün. Ancak Merkel'in elindeki seçeneklerin kısıtlı olması, müzakerelerin zorlu ve uzun geçeceği beklentilerini arttırıyor.

Partilerin renklerinden dolayı (sarı, yeşil ve siyah) Jamaika koalisyonu adı verilen üçlü koalisyon için ilk yorum Yeşiller lider Katrin Goring-Eckardt'tan geldi. Eckardt'ın Merkel'e mesajı net oldu: "Biz kolay partnerler değiliz"

Seçimleri Hür Demokrat Parti yüzde 10.7, Yeşiller ise yüzde 8.9'luk oy oranıyla tamamladı.