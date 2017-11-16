Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 642 milyon dolar arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Kasım ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 413 milyon dolar artarak 96 milyar 730 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 3 Kasım ile biten hafta 96 milyar 317 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 229 milyon dolar artışla 22 milyar 201 milyon dolardan 22 milyar 430 milyon dolara çıktı.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 642 milyon dolar artışla 118 milyar 518 milyon dolardan 119 milyar 160 milyon dolara yükseldi.

merkez bankası rezervleri

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Merkez Bankası döviz rezervleri