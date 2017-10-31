Sağlık Bakanlığınca uygulanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Londra'da düzenlenen Contact Center World Awards'da (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) "Dünyanın en iyisi" seçildi.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, MHRS'nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada sağlıkta e-dönüşümün temellerinden birini oluşturan MHRS, küresel ölçekte bir başarı hikayesi oldu" dedi.

Londra'da yapılan Contact Center World Awards organizasyonunda Avrupa, Amerika, Orta Asya ve Afrika bölgelerinin birincileri yarıştı.

Daha önce EMEA (Avrupa, Orta Asya ve Afrika) bölgesinin "Best Outsourcing Partnership" (En İyi Dış Kaynak Ortaklığı) kategorisinde 2017 yılı birincisi olan MHRS, şimdi de bölgesinde birinci seçilen diğer kurumları geride bırakarak kıtalararası dünya birinciliğini elde etti.

MHRS, Sağlık Bakanlığı ile projenin teknik altyapısını yürüten AssisTT A.Ş'ye de iki ödül getirdi. Türk Telekom iştiraki AssisTT A.Ş, "Büyük Ölçekli En İyi Çağrı Merkezi" ile "En İyi Teknoloji İnovasyonu" dallarında birincilik ödülü almaya layık görüldü.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, MHRS'nin sağlıkta dönüşümün en önemli ayağı olduğunu vurgulayarak, "MHRS, vatandaşımızı istediği hastanede kendi seçtiği hekimle buluşturan bir platform olarak hizmet veriyor. Bugün geldiğimiz noktada sağlıkta e-dönüşümün temellerini oluşturan MHRS, küresel ölçekte bir başarı hikayesi oldu" dedi.

Türkiye'nin milli projesi MHRS'nin dünyanın ilk ve tek hastane randevu sistemi olma özelliği taşıdığını aktaran Birinci, başarının Türkiye'ye ait olduğunu vurguladı.

KAMUDAKİ EN BÜYÜK ÇAĞRI MERKEZİ

MHRS sayesinde vatandaşlar, Türkiye'deki 829 kamu hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimlerinden 7 gün 24 saat randevu alabiliyor.

ALO 182 çağrı merkezi, mhrs.gov.tr, e-nabiz.gov.tr ve mobil uygulamaları ile randevu alınabiliyor, değişiklik yapabiliyor ya da randevu iptali gerçekleştirilebiliyor.

AB'nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmeti arasında yer alan MHRS, randevuların canlı operatörler aracılığı ile verildiği ALO 182, kamudaki en büyük çağrı merkezi durumunda.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi

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