Sağlık Bakanlığınca uygulanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Londra'da düzenlenen Contact Center World Awards'da (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) "Dünyanın en iyisi" seçildi.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, MHRS'nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada sağlıkta e-dönüşümün temellerinden birini oluşturan MHRS, küresel ölçekte bir başarı hikayesi oldu" dedi.
Londra'da yapılan Contact Center World Awards organizasyonunda Avrupa, Amerika, Orta Asya ve Afrika bölgelerinin birincileri yarıştı.
Daha önce EMEA (Avrupa, Orta Asya ve Afrika) bölgesinin "Best Outsourcing Partnership" (En İyi Dış Kaynak Ortaklığı) kategorisinde 2017 yılı birincisi olan MHRS, şimdi de bölgesinde birinci seçilen diğer kurumları geride bırakarak kıtalararası dünya birinciliğini elde etti.
MHRS, Sağlık Bakanlığı ile projenin teknik altyapısını yürüten AssisTT A.Ş'ye de iki ödül getirdi. Türk Telekom iştiraki AssisTT A.Ş, "Büyük Ölçekli En İyi Çağrı Merkezi" ile "En İyi Teknoloji İnovasyonu" dallarında birincilik ödülü almaya layık görüldü.
"KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR BAŞARI HİKAYESİ"
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, MHRS'nin sağlıkta dönüşümün en önemli ayağı olduğunu vurgulayarak, "MHRS, vatandaşımızı istediği hastanede kendi seçtiği hekimle buluşturan bir platform olarak hizmet veriyor. Bugün geldiğimiz noktada sağlıkta e-dönüşümün temellerini oluşturan MHRS, küresel ölçekte bir başarı hikayesi oldu" dedi.
Türkiye'nin milli projesi MHRS'nin dünyanın ilk ve tek hastane randevu sistemi olma özelliği taşıdığını aktaran Birinci, başarının Türkiye'ye ait olduğunu vurguladı.
KAMUDAKİ EN BÜYÜK ÇAĞRI MERKEZİ
MHRS sayesinde vatandaşlar, Türkiye'deki 829 kamu hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimlerinden 7 gün 24 saat randevu alabiliyor.
ALO 182 çağrı merkezi, mhrs.gov.tr, e-nabiz.gov.tr ve mobil uygulamaları ile randevu alınabiliyor, değişiklik yapabiliyor ya da randevu iptali gerçekleştirilebiliyor.
AB'nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmeti arasında yer alan MHRS, randevuların canlı operatörler aracılığı ile verildiği ALO 182, kamudaki en büyük çağrı merkezi durumunda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.