Mersin'in Silifke İlçesi'nde, bir apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen 15 yaşındaki Melisa Şimşek, hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 5'inci katında oturan Melisa Şimşek, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı balkondan düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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