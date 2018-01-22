Mersin'in Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi'nde üzerinde 2 kişinin yolculuk ettiği motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, refüje çarparak durabilen motosikletteki gençlerden 20 yaşındaki sürücü İrfan Kemçi kaza yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan diğer genç 16 yaşındaki Cemil Damar ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Damar da burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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