Mersin'de bir çocuk annesi kadından 14 gündür haber alınamıyor

Mersin'in Tarsus ilçesi Yarbay Şemsettin mahallesinde annesiyle birlikte yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk annesi Hasibe Elmas'tan 14 gündür haber alınamıyor. Hasibe Elmas'ın ablası Hatice Aslan, kardeşinin 31 Ekim günü öğle saatlerinde evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, aile olarak perişan vaziyette olduklarını ve kız kardeşinin durumundan endişe ettiklerini ifade eden Hatice Aslan, kardeşi için güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptıklarını ancak 14 gündür bir sonuç alınamadığı kaydetti. Endişelerinin her geçen gün arttığını anlatan abla Hatice Aslan, kardeşini gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.