Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen ekim ayında otomobil içerisinde öldürülen petrol istasyonu müdürü 46 yaşındaki Erkan Özçivi ile yanındaki Gökçen Gökçe'nin katil zanlıları yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulutûn aktardığı bilgilere göre Talat A., arkadaşı Aytekin D. ve akrabası Cihat A.'ya Gazipaşa Bulvarı üzerindeki petrol istasyonunda müdür olarak çalışan Erkan Özçivi'nin, her hafta başı petrol istasyonuna ait paraları aracıyla bankaya götürdüğünü söyleyerek çalma teklifinde bulundu. İki kişinin de teklifi kabul etmesi üzerine 30 Ekim 2017 günü sabah saatlerinde petrol istasyonunun bulunduğu bölgeye giden Talat A., Erkan Özçivi'nin otomobille istasyondan ayrılarak Mavi Bulvar yönüne ilerlediğini suç ortaklarına iletti.



MOTOSİKLETLE YAKLAŞIP ATEŞ ETTİLER

Bunun üzerine Cihat A., kullandığı ve arkasında Aytekin D.'nin bulunduğu motosikletle müdürün otomobiline yaklaştı. Erkan Özçivi, motosikletteki kişilerin kendileriyle konuşmak istediğini düşünerek duraksayınca Cihat A., arkadaşı Aytekin D.'ye ateş etmesini söyledi. Aytekin D.'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Erkan Özçivi olay yerinde, yanındaki Gökçen Gökçe ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Paniğe kapılan 2 zanlı motosikletle kaçtı.



İTİRAF ETTİLER

Olay sonrası kullandıkları silahı ve kaskları göle atan Cihat A. ve Aytekin D. ile olayı planlayıp gözcülük yapan Talat A. polisin çalışması sonucu önceki gün gözaltına alındı. Talat A.'nın evinde tabanca bulundu. Zanlılar ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Olayı para için gerçekleştirdiklerini ancak korktukları için parayı almadan olay yerinden kaçtıklarını söyleyen zanlılar 'planlayarak kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Olay sırasında otomobildeki çantada yaklaşık 60 bin lira olduğu belirtildi.

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