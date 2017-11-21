Mersin'de lise önünde kavga

Mersin'in Tarsus ilçesinde lise önünde öğrenciler ile sivil giysili bir grup arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, 2 öğrenci yaralandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Sanayi Çarşısı yanındaki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Serhat Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte okulun önünde duran sivil giysili bir grupla tartışmaya başladı. Aralarında önceden sorun olduğu öne sürülen iki grubun kavgasında Serhat Yıldız ile biri nöbetçi olan öğrenciler T.K. ile R.M. yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden ağır yaralanan ve çok kan kaybettiği belirtilen 17 yaşındaki Serhat Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Olayın ardından polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Ölen öğrencinin yakınları acı haberi alınca sinir krizleri geçirdiler.

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