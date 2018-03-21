Mersin'in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Havva Dağ'a çarptı. Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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