Petrol istasyonunda silahlı soygun

Mersin'in Tarsus ilçesinde petrol istasyonuna gelen biri gözlemci iki kişi silahlı soygun yaptı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, olay Tarsus merkez Şahin Mahallesi Mersin-Adana karayolu yanından geçen Sait Polat Bulvarı üzerindeki benzin istasyonunda yaşandı. Gece saat 02.00 sıralarında elinde pompalı tüfek bulunan yüzü maskeli bir kişi, hızlı adımlarla, iki çalışanın bulunduğu odaya girip silahı doğrulttu. Neye uğradıklarını şaşıran ve korkan iki çalışan, ayağa kalkarak birkaç adım geriye gitti. Bu esnada odada bulunan sandalyeyi, petrol istasyonu çalışanlarının bulunduğu tarafa doğru itekleyen zanlının "Cebinizdeki paraları üzerine bırakın" dedi. Bunun üzerine çalışanlar yaklaşık 2 bin lirayı sandalyeye koydu. Sandalyeyi kendine doğru çeken zanlı paraları cebine koyduktan sonra kaçtı.

Bu esnada petrol istasyonunun yan tarafında bulunan sokağın girişinde gözcülük yapan bir kişi de güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından petrol istasyonunun çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kamera görüntülerini de inceleyerek hırsızlık olayına karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.