Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki polis servis aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin, "Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor." dedi.
Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte 17 Ekim'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını belirtti.
Saldırıda yaralananların olduğunu hatırlatan Elvan, şöyle devam etti:
"Şu an itibariyle hastanelerde 6 kardeşimiz kaldı. Bunlardan 3'ü de bugün taburcu edilecek. Dolayısıyla hayati tehlikesi olan herhangi bir kardeşimiz yok. Yaralı güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza, Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. Hastanelerde bu kardeşlerimizi ziyaret edeceğim, onların da duygu ve düşüncelerini alacağım."
Elvan, saldırının arkasında olanların ortaya çıkarılacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu terör saldırıları sadece emniyet mensuplarımıza, Mersin'imize yapılmış bir saldırı değil. Aynı zamanda tüm milletimize ve Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Ama şundan emin olunuz, biz bu terör saldırısı nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Bununla ilgili çalışmaları sürdürüp gereken neyse bu terör gruplarına karşı gerekeni yapacağız. Bu konuda son derece kararlıyız. Şu anda Mersin Valiliğimiz, Cumhuriyet Başsavcılığımız, Emniyet Müdürlüklerimiz inceleme ve soruşturmalarını sürdürüyorlar. Gözaltında olanlar var, ifadeleri alınıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Ama eninde sonunda bunu kim nasıl ve ne şekilde yapmışsa, arkasında kim varsa bu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Bundan tüm vatandaşlarımız emin olsun."
"11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
Bir gazetecinin saldırıyla ilgili kaç kişinin gözaltında olduğunu sorması üzerine Elvan, "Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor." dedi.
Bakan Elvan, hem içeride hem dışarıda terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu mücadelede de son derece başarılıyız. Elbette bu başarımızdan, terör örgütleriyle mücadelemizden rahatsız olan kesimler mutlaka vardır. Ama onlar şunu bilsinler ki bizim bu mücadelemiz, kararlılığımız devam edecek. Bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız ve bunların arkasında da kim varsa bunların hesabını soracağız. Hiç kimse, hiçbir grup, nereden gelirse gelsin, hangi terör örgütü olursa olsun ne milletimize, ne de Türkiye'ye kast edebilir. Bu konuda çaba içerisinde olanlara gereken cevabı bu zamana kadar verdik, bundan sonra da vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir ve bunun gereği neyse yapılacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda en ufak kaygı içerisinde olmasınlar. Allah'ın izniyle hep birlikte, milletimizin de desteğiyle terörün kökünü birlikte kurutacağız."
- lütfi elvan
- Mersinde polis servis aracına saldırı
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Misafir 19 saat önceBir de bu köpekleri içerde besliyoruz00