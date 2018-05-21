Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yer alan serbest bölge içerisindeki bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangın dolayısıyla gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

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