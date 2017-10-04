Mersin'deki engelli çocuğa Belediye ve Milli Eğitim'den destek

Mersin'de 55 yaşındaki Fatma Koçak, doğuştan bedensel engelli çocuğunu okutabilmek için ödünç aldığı akülü arabayla her gün okula götürüp getiriyor. Her gün yaklaşık 5 kilometrelik yolda tekerlekli sandalye ile okula gidip gelen annenin yardım isteği üzerine yetkililer harekete geçti.

BELEDİYE VE MİLLİ EĞİTİM'DEN DESTEK

Fatma Koçak'ın yardım isteği ile harekete geçen yetkililer, bedensel engelli çocuk için bir servis tahsis etti. Konuyla ilgili Twitter üzerinden Haberturk.com'a yanıt veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Kardeşimiz bugün Mersin Belediyesi Engelli Transfer Aracıyla evine götürülmüş olup, servis problemi de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çözülmüştür." ifadesini kullandı.

— Burhanettin Kocamaz (@BKocamaz33) October 4, 2017

Doğuştan bedensel engelli oğlunu ilk ve ortaokula tekerlekli sandalye ile liseye de ödünç aldıkları akülü sandalye her gün götürüp getiren, oğlu okuldayken kendisi de okulda bekleyen 3 çocuk annesi Fatma Koçak, kış öncesi yetkililerden servis desteği bekliyor. Servisçilerden ve başvurdukları yetkililerden bir sonuç alamayan anne, yokuşların da olduğu yolda her gün yaklaşık 5 kilometre gidip gelerek çocuğunu okutmaya çalışıyor.

Çukurova Mahallesi'ndeki evlerinden Akbelen Mahallesi'nde bulunan Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kadar oğlunu getiren anne, okulda okuyan öğrencilerin de, öğretmenlerin de takdirini topluyor. Okul idaresi de Mustafa için zemin katta büyük bir sınıf ayarlarken, bu yıl ilk defa okula engelli tuvaleti de yaparak Mustafa'nın okuldaki engellerini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

"ARTIK OKULA GELEMEZ DURUMA GELDİK"

Oğlunun durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan anne Fatma Koçak, Mustafa'nın 7 aylıkken doğduğunu söyledi. Erken doğumdan dolayı oğlunun engelli dünyaya geldiğini belirten Koçak, "Onca tedavi, ameliyatlar sonucunda çok şükür Mustafam bu duruma geldi. İlk ve ortaokul bitti. O zaman okul yakındı ve Mustafa küçük olduğundan dolayı tekerlekli sandalye ile rahat rahat götürüp getirebiliyordum. Şimdi liseye başladı. Şimdi de sıkıntılarımız ortaya çıktı. Yolumuz uzun, ben yaşlandım, çocuk kilo aldı ve artık gelemez duruma geldik. Zaten bu akülü araba da bizim değil. Bunu ödünç olarak aldık. Tabi sandalyenin eski olmasından dolayı aküsü bitiyor, bazen temas etmiyor. Özellikle yokuşları çıkmıyor ancak benim iteklememle çıkabiliyor. Otura otura okula geliyoruz" dedi.

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