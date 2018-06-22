Mersin İYİ Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Mersin İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte İYİ Parti'nin Mersin Milletvekili listesi...

Mersin İYİ Parti milletvekili adayları

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 BEHİÇ ÇELİK YÜKSEK YÖNETİCİ 2 ZEKİ HAKAN SIDALI YÜKSEK İŞ ADAMI 3 ÖZER ÖZEL YÜKSEK İŞ ADAMI 4 ÜLKÜ SİNCAR YÜKSEK İŞ KADINI 5 VOLKAN ALKAN YÜKSEK AVUKAT 6 HASAN DOYDU YÜKSEK AVUKAT 7 OSMAN YILMAZ YÜKSEK YÖNETİCİ 8 ÜLKÜ CENGİZ YÜKSEK MÜTEAHHİT 9 SÜLEYMAN ÇETİN YÜKSEK MİMAR 10 HÜSNİYE EKİNGEN YÜKSEK DOKTOR 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ 12 MUSTAFA KUNT YÜKSEK DİŞ HEKİMİ 13 ASPORÇA MELİS KESER YÜKSEK ÖĞRENCİ

İYİ PARTİLİ YILMAZ: ÇİFTÇİNİN KAZANCI ARACILARA GİDİYOR

MERSİN´in Erdemli ilçesinde partililere seslenen İYİ PartiGenel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Çiftçi zor günler yaşıyor. Çiftçinin kazancı aracılara gidiyor. Çiftçinin hakkını ve emeğini biz koruyacağız" dedi.



Partisinin ilçe başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen mitingde konuşan Yılmaz, Türkiye´nin 16 yıldır tek adam rejimiyle yönetildiğini belirtti. Halkın bu düzenden bıktığını öne süren Yılmaz, "Kimse mutlu ve huzurlu değil. Çiftçilerimiz perişan halde. Çiftçimiz ürettiği ürünü satamıyor, satsa da hakkını alamıyor. Çiftçi zor günler yaşıyor, çiftçinin kazancı aracılara gidiyor. Çiftçinin hakkını ve emeğini biz koruyacağız" diye konuştu.



Ülkede genç işsiz sayısının giderek arttığını kaydeden Yılmaz, önceliğin gençlere verilmesi gerektiğinin altını çizdi. İYİ Parti´nin iktidar olması halinde işsizlik sorununu çözeceklerini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Halkımızla beraber olup, onların refahı ve mutluluğu için çalışacağız. Ekonomik sorunlar halkımızın belini bükmüş durumda. İnşallah 24 Haziran´da Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, Cumhurbaşkanı olacak ve halkımıza huzur, mutluluk getirecek."



Yılmaz´a, İYİ Parti´nin bir diğer genel başkan yardımcısı Fatih Mehmet Şeker de eşlik etti.