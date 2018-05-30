Mersin, Muğla, Muş bugün 15. iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Mersin, Muğla, Muş halkı oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'İn yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Mersin, Muğla ve Muş'da iftar ve sahur vakitleri...

Mersin, Muğla, Muş iftar saati kaçta? 30 Mayıs 2018

Mersin halkı 15. iftara hazırlanıyor. Dün Mersin'de iftar saat 19:59'da yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20:00 olacak. Böylelikle 15. oruçta bitmiş olacak.

Muğla'da 15. gün orucu tutuluyor. Dün Muğla'da 20:26'da iftar yapılmıştı. Bugün ise iftar 20:26'da yapılacak.

Muş'da 15. gün orucuna bu gece niyet edildi. 15. iftarı yapmaya hazırlanan Muş halkı, bugün saat 19:38'de iftar yapacak.

Mersin, Muğla, Muş sahur ve imsak saati kaçta? 31 MAYIS

Mersin'de bugün sahur 03.37'ye kadar gerçekleşti. Okunan ezanla ile birlikte 15. oruca niyet edildi. 31 Mayıs 2018 Perşembe günü sahur 03:36'e kadar olacak. İmsak saat 03:36'de gerçekleşecek.

Muğlalılar 16. gün orucuna 31 Mayıs Perşembe 03:59'a kadar sahur yapılacak. İmsak vakti 03:59'dur.

Muş'da 15. gün orucunu 19:49'da okunan ezanla açtılar. 31 Mayıs Perşembe günü ise 02:59'a kadar sahur yapabilecekler. İmsak vakti 02:59'dur.

MERSİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Mersin Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Mersin için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. MERSİN Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ ANAMUR AYDINCIK BOZYAZI ÇAMLIYAYLA ERDEMLİ GÜLNAR MUT SİLİFKE TARSUS GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:51 05:26 12:44 16:31 19:49 21:18 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:26 12:44 16:31 19:50 21:20 3 18.05.2018 Cuma 03:48 05:25 12:44 16:32 19:51 21:21 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:24 12:44 16:32 19:52 21:22 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:23 12:44 16:32 19:53 21:23 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:23 12:44 16:32 19:53 21:24 7 22.05.2018 Salı 03:44 05:22 12:44 16:32 19:54 21:25 8 23.05.2018 Çarşamba 03:43 05:22 12:44 16:33 19:55 21:26 9 24.05.2018 Perşembe 03:42 05:21 12:44 16:33 19:56 21:28 10 25.05.2018 Cuma 03:41 05:20 12:44 16:33 19:56 21:29 11 26.05.2018 Cumartesi 03:40 05:20 12:45 16:33 19:57 21:30 12 27.05.2018 Pazar 03:39 05:19 12:45 16:33 19:58 21:31 13 28.05.2018 Pazartesi 03:39 05:19 12:45 16:34 19:59 21:32 14 29.05.2018 Salı 03:38 05:18 12:45 16:34 19:59 21:33 15 30.05.2018 Çarşamba 03:37 05:18 12:45 16:34 20:00 21:34 16 31.05.2018 Perşembe 03:36 05:18 12:45 16:34 20:01 21:35 17 01.06.2018 Cuma 03:36 05:17 12:45 16:34 20:01 21:36 18 02.06.2018 Cumartesi 03:35 05:17 12:45 16:35 20:02 21:37 19 03.06.2018 Pazar 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 20 04.06.2018 Pazartesi 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 21 05.06.2018 Salı 03:33 05:16 12:46 16:35 20:04 21:39 22 06.06.2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:46 16:35 20:05 21:40 23 07.06.2018 Perşembe 03:32 05:16 12:46 16:36 20:05 21:41 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:15 12:46 16:36 20:06 21:42 25 09.06.2018 Cumartesi 03:31 05:15 12:47 16:36 20:06 21:42 26 10.06.2018 Pazar 03:31 05:15 12:47 16:36 20:07 21:43 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:15 12:47 16:37 20:07 21:44 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:15 12:47 16:37 20:08 21:44 29 13.06.2018 Çarşamba 03:30 05:15 12:47 16:37 20:08 21:45 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:15 12:48 16:37 20:08 21:45 MUĞLA İMSAKİYESİ MUĞLA Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ BODRUM DALAMAN DATÇA FETHİYE KÖYCEĞİZ MİLAS ORTACA SEYDİKEMER ULA YATAĞAN GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:14 05:51 13:09 16:57 20:15 21:45 2 17.05.2018 Perşembe 04:13 05:50 13:09 16:57 20:16 21:46 3 18.05.2018 Cuma 04:12 05:49 13:09 16:57 20:17 21:48 4 19.05.2018 Cumartesi 04:10 05:48 13:09 16:58 20:18 21:49 5 20.05.2018 Pazar 04:09 05:48 13:09 16:58 20:19 21:50 6 21.05.2018 Pazartesi 04:08 05:47 13:09 16:58 20:19 21:51 7 22.05.2018 Salı 04:07 05:46 13:09 16:58 20:20 21:52 8 23.05.2018 Çarşamba 04:06 05:46 13:09 16:58 20:21 21:54 9 24.05.2018 Perşembe 04:05 05:45 13:09 16:59 20:22 21:55 10 25.05.2018 Cuma 04:04 05:44 13:10 16:59 20:23 21:56 11 26.05.2018 Cumartesi 04:03 05:44 13:10 16:59 20:23 21:57 12 27.05.2018 Pazar 04:02 05:43 13:10 16:59 20:24 21:58 13 28.05.2018 Pazartesi 04:01 05:43 13:10 16:59 20:25 21:59 14 29.05.2018 Salı 04:01 05:42 13:10 17:00 20:26 22:00 15 30.05.2018 Çarşamba 04:00 05:42 13:10 17:00 20:26 22:01 16 31.05.2018 Perşembe 03:59 05:41 13:10 17:00 20:27 22:02 17 01.06.2018 Cuma 03:58 05:41 13:10 17:00 20:28 22:03 18 02.06.2018 Cumartesi 03:58 05:41 13:11 17:01 20:28 22:04 19 03.06.2018 Pazar 03:57 05:40 13:11 17:01 20:29 22:05 20 04.06.2018 Pazartesi 03:56 05:40 13:11 17:01 20:30 22:06 21 05.06.2018 Salı 03:56 05:40 13:11 17:01 20:30 22:07 22 06.06.2018 Çarşamba 03:55 05:40 13:11 17:01 20:31 22:07 23 07.06.2018 Perşembe 03:55 05:39 13:11 17:02 20:31 22:08 24 08.06.2018 Cuma 03:55 05:39 13:12 17:02 20:32 22:09 25 09.06.2018 Cumartesi 03:54 05:39 13:12 17:02 20:32 22:10 26 10.06.2018 Pazar 03:54 05:39 13:12 17:02 20:33 22:10 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:54 05:39 13:12 17:03 20:33 22:11 28 12.06.2018 Salı 03:53 05:39 13:12 17:03 20:34 22:12 29 13.06.2018 Çarşamba 03:53 05:39 13:13 17:03 20:34 22:12 30 14.06.2018 Perşembe 03:53 05:39 13:13 17:03 20:35 22:13 MUŞ İMSAKİYESİ MUŞ Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ BULANIK HASKÖY KORKUT MALAZGİRT VARTO GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:14 04:54 12:16 16:07 19:26 21:00 2 17.05.2018 Perşembe 03:13 04:54 12:16 16:07 19:27 21:01 3 18.05.2018 Cuma 03:11 04:53 12:17 16:08 19:28 21:02 4 19.05.2018 Cumartesi 03:10 04:52 12:17 16:08 19:29 21:04 5 20.05.2018 Pazar 03:09 04:51 12:17 16:08 19:30 21:05 6 21.05.2018 Pazartesi 03:08 04:50 12:17 16:08 19:31 21:06 7 22.05.2018 Salı 03:07 04:50 12:17 16:09 19:32 21:07 8 23.05.2018 Çarşamba 03:05 04:49 12:17 16:09 19:33 21:09 9 24.05.2018 Perşembe 03:04 04:48 12:17 16:09 19:33 21:10 10 25.05.2018 Cuma 03:03 04:48 12:17 16:09 19:34 21:11 11 26.05.2018 Cumartesi 03:02 04:47 12:17 16:09 19:35 21:12 12 27.05.2018 Pazar 03:01 04:47 12:17 16:10 19:36 21:13 13 28.05.2018 Pazartesi 03:00 04:46 12:17 16:10 19:37 21:15 14 29.05.2018 Salı 02:59 04:46 12:17 16:10 19:37 21:16 15 30.05.2018 Çarşamba 02:59 04:45 12:18 16:10 19:38 21:17 16 31.05.2018 Perşembe 02:58 04:45 12:18 16:11 19:39 21:18 17 01.06.2018 Cuma 02:57 04:44 12:18 16:11 19:39 21:19 18 02.06.2018 Cumartesi 02:56 04:44 12:18 16:11 19:40 21:20 19 03.06.2018 Pazar 02:55 04:44 12:18 16:11 19:41 21:21 20 04.06.2018 Pazartesi 02:55 04:43 12:18 16:12 19:41 21:22 21 05.06.2018 Salı 02:54 04:43 12:19 16:12 19:42 21:23 22 06.06.2018 Çarşamba 02:54 04:43 12:19 16:12 19:43 21:24 23 07.06.2018 Perşembe 02:53 04:42 12:19 16:12 19:43 21:25 24 08.06.2018 Cuma 02:53 04:42 12:19 16:13 19:44 21:25 25 09.06.2018 Cumartesi 02:52 04:42 12:19 16:13 19:44 21:26 26 10.06.2018 Pazar 02:52 04:42 12:19 16:13 19:45 21:27 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:51 04:42 12:20 16:13 19:45 21:28 28 12.06.2018 Salı 02:51 04:42 12:20 16:14 19:46 21:28 29 13.06.2018 Çarşamba 02:51 04:42 12:20 16:14 19:46 21:29 30 14.06.2018 Perşembe 02:51 04:42 12:20 16:14 19:47 21:29

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