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Mert Fırat, yaklaşık 2 ay önce işadamı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat’la aşk yaşamaya başladı. Bu yeni ilişkiyle birlikte evliliğe de yeşil ışık yakan oyuncu, sevgilisini ailesiyle de tanıştırdı.