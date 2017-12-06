Mertcan Çam, Şanlıurfaspor'da darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu, Süleyman Soylu devrede!

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'un Trabzonspor'dan kiraladığı 22 yaşındaki Mertcan Çam'ın darp edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Kulüpten alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduğu kaydedilen Mertcan Çam'ın, GAP Vadisi'nde bulunan kulüp tesislerinde dövüldüğü ve cep telefonuna el konulduğu iddia edildi. 22 yaşındaki futbolcunun özel bir araçla Trabzon'a giderek hastaneden darp raporu almasının ardından şikayetçi olduğu, şikayet üzerine polisin soruşturma başlattığı kaydedildi. Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim ise dayak olayıyla bir ilgisi olmadığını vurgularayak, "Bizi geçen yıl şikayet etmişti buna rağmen onunla yeniden anlaştık. Darp olayı, menajerlerinin ortaya attığı bir dedikodu" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çam ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Mertcan'ın abisiyle ile görüşen Bakan Soylu şunları söyledi:

"Olayın takipçisiyiz, gereken neyse yapılacaktır. Böyle bir şey yaşandıysa zaten yapanlar cezasını çekecektir. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz, arayabilirsiniz."

"SUÇLUYSAK İSTİFA EDERİZ"

Hukuki süreci başlatacaklarını dile getiren Yetim, suçlu oldukları takdirde çıkıp istifa edeceklerini belirtti. Şanlıurfaspor'un terör örgütüyle anılmasından da rahatsızlık duyduklarını söyleyen Yetim, "Babasının bizi dün terörle suçlaması, terör örgütü PKK ile bağlaması beni ve tüm Şanlıurfaspor taraftarını derinden üzmüştür. Biz hemen hemen tüm maçlarımıza 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganıyla çıkıyoruz. Biz kesinlikle PKK'ya karşıyız. Biz hiçbir zaman o unsurlarla, o kişilerle anılmak da istemeyiz. Bu bize büyük bir hakarettir, büyük bir haksızlıktır. Bu olayda gereken hukuki süreci biz de başlatacağız. Eğer biz suçluysak çıkar istifa ederiz" ifadelerini kullandı.

ABİSİNDEN AÇIKLAMA

Mertcan'ın ağabeyi Yiğit Çam, "Kardeşimi Şanlıurfa'dan zorla birilerinin de yardımıyla kaçırdık. 'Abi başkan beni dövdü' diyor. Bütün her şeyine el koydular. Herkesi devreye soktuk. Bu Trabzonspor'a da yapılmış bir ayıptır. Bu iş burada bitmeyecek. Kardeşimizden haber alamıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ona bir şey olursa hesabını kim verecek? Kardeşimin darp fotoğrafları bende. Kafasında, ayağında, sırtında kan izleri var. Korkudan gidip bir yerden darp raporu alamadı. Menajeri ile görüştüm. Fotoğrafları da attım. Gerekli hukuki işlemleri başlatıyor. Hesabı verilecek. İnşallah buraya ulaşır. Yola çıktıktan sonra daha haber alamadık" dedi.

BAŞKAN YETİM'DEN KAPSAMLI AÇIKLAMA!

Başkan Emin Yetim, bugün olaya ilişkin geniş bir açıklama yaptı. Darpla alakası olduğunun belirlendiği takdirde tüm Türkiye'den özür dilemekle kalmayacaklarını, çıkıp istifa edeceğini dile getiren Yetim, "Mertcan'la ilgili şahsi olarak ya da kulüp olarak bir problemimiz yok. Olsaydı onu transfer etmezdik. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada savcılık var, emniyet güçlerimiz var, jandarma var, hastaneler var. Şanlıurfa 2 milyonluk nüfusu olan büyük bir şehir. Burada kimse kalkıp kimseye iftira atamaz. Ben 3 yıldır yöneticiyim, kulübümüzde bugüne kadar bir futbolcuyla tartışmamışım bile. Geçen yıl 2. Lig'e düşmemize rağmen ben futbolcularla toplantı yapıp teşekkür ettim, haklarını helal etmelerini istedim. Devam etmek isteyen arkadaşlarla seneye devam ederiz dedik. Biz hiç kimseye, hiçbir futbolcumuza alacağından dolayı ne bir baskı uygulamadık ya da gel bu paranın yarısını vereyim, yüzde 70'ini vereyim diye bir talepte de bulunmadık" dedi.

"MERTCAN BİRİLERİYLE GÖRÜŞMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ"

Mertcan'ın antrenman öncesinde birileriyle görüşmek üzere tesisin dışına çıktığını ve dönmemesi üzerine dışarı çıkıp aramaya başladıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Emin Yetim, "Bizim kesinlikle Mertcan'la bir problemimiz yok. Kendi şahsi bir meselesi. Sorduğumuzda antrenmandan 15 dakika önce binadan erken çıkıyor. Dışarı çıktığında da antrenmana hazırlanmış, ondan dolayı telefonu ve şahsi eşyaları kendi odasında. Biz antrenman saatinde dışarıdan birilerinin alınmasını yasaklamışız. Ondan dolayı Mertcan 'Ben birileriyle görüşeceğim' diyerek dışarı çıkmış. Kapıdaki görevli arkadaşımıza 'Mertcan nerede' dedik. Bize 'Mertcan antrenmana katılmamış, gördünüz mü başkan' dediler. Biz de buradaki yönetimle, çalışan arkadaşlarımızla birlikte çıktık. Zaten bitişikteki kameradan Mertcan'ı aradığımız görünüyor. Biz onlara sorduğumuzda buradan bir ses geldiğini, el feneriyle arama yaptıklarını gördük. 'Hayırdır' dediler, biz de 'Mertcan diye bir futbolcumuz yok' dedik. Kısa boylu, saçı boyalı diye tarif ediyoruz kendilerine. Böyle bir şey görmediklerini ama buradan seslerin geldiğini, o yüzden kendi sınırlarında bir şey mi var diye el feneriyle çevreyi kontrol ettiklerini söylediler. Nerede olduğunu sorduk ve biz de o tarafa gittik, oralara da baktık ama Mertcan'ı göremedik" şeklinde konuştu.

"HER YERE SORDUK"

Mertcan'ın başına bir şey geldiğinden endişelendikleri için her tarafa baktıklarını söyleyen Yetim, "Ondan sonra bir polis noktasına gittik, sordum ama oraya da gitmemiş. Cumhuriyet Tesisleri'nde sorduk, yok. Oradan benim arkadaşlarım inip kamera kayıtlarına baktılar. Baktıklarında Mertcan o taksi durağına gitmiş. Ben orada arkadaşlara sordum Mertcan ile ilgili bir sıkıntı var mıydı, yok dediler. Kameradan gördüğümüz kadarıyla yoktu. Ne diye gitti, acaba bir problem mi var. Burada birileri kendisini tehdit mi etti, tartakladı mı, bir şey mi oldu? Onunla ilgili biz daha sonra duyduk. Bizim duyduğumuz kadarıyla kargaşa olmuş ve o kargaşanın kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Kaldı ki öyle bir şey olsa, 8-9 kişiden bahsediliyor, özellikle benden de bahsediyorlar, tesisten çıkma durumu olmaz. Tesisimiz büyük, nizamiye var, tel örgü var. Bir de dün dediler ki kırıkları var, elmacık kemiği kırılmış, dişleri kırılmış. Bizim bunların hiçbirinden haberimiz olmadığı için, Mertcan'ı görmediğimiz için bilgimiz yok. Hastaneleri aradık, acaba öyle bir şey var mı diye. Hastanelere sordum öyle bir şahsın gelmediğini söylediler" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Yaşanan olayla ilgili en ufak bağlantıları olmadığını dile getiren Yetim, "Şanlıurfaspor'u kamuoyunda rencide etmeleri bizi daha da üzmüştür. Onunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Tüm saldırılar tamamen yersizdir, tamamen iftiradır. Kulüp yöneticileri, başkanı ve personelle ilgili hiçbir futbolcu ile bir kavga, bir olay varsa emniyet kayıtları buradadır, savcılık buradadır. Kayıtlara bakıldığında bizim öyle bir şey yapmadığımız ortaya çıkacaktır. Bu bizim futbolcumuz, Allah korusun yarın başına bir şey gelirse sonuçta sorumlu biziz. Burada benim böyle bir şey yaptığıma dair, bir dayak ya da bir tokat bile vurmuş olduğuma dair kanıt varsa gelsinler ben her türlü cezaya razıyım. Seslerin geldiğini bize DSİ'nin personeli söyledi. 'Bazı kargaşa sesleri duyduk' dediler ama bunun Mertcan olup olmadığına bile kesin emin olamadık ama Mertcan ile ilgili şüphelerimiz vardı. Mertcan ben bir 5-10 dakikaya geliyorum demiş ama bir daha gelmedi. Biz bunları korumakla mükellefiz. Ben Mertcan'a bununla konuş, bununla gez, oraya git, buraya git diye takip edemem" dedi.

MENAJERİ METİN KORKMAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mertcan Çam'ın menajeri Metin Korkmaz da darp olayıyla ilgili açıklamalar yaptı. Korkmaz olaya ilişkin olarak bunları söylemişti:

"Bakan beyden görüşmek için haber bekliyorum. Mertcan ile görüştüm, arabayla geliyor. Ailesi karşılamaya Malatya'ya gitti, fotoğrafı paylaşamam. Bakan beye gönderdim sadece, o da 'Kimseyle paylaşmayın benden haber bekleyin' dedi. Burnunda çatlak, kırık var, kafa ve sırtında da darp izleri var. Geçen hafta TFF'ye başvurduk, tebligat kulüp başkanının eline geçince böyle bir tepki göstermiş."

ESKİ ŞANLIURFASPORLU FUTBOLCUDAN TEPKİ!

Bir dönem Şanlıurfaspor forması giyen Adanasporlu futbolcu Abdulaziz Solmaz'dan Mertcan Çam'la ilgili açıklama geldi. Twitter hesabınadn paylaşımda bulunan Solmaz, "Gururla formasını giydiğim, formasını terlettiğim Şanlıurfaspor takımından alacaklarıma istinaden TFF'ye başvurmamıştım. Mertcan Çam kardeşime yapılan saldırıdan dolayı, tepki olarak yarından itibaren TFF'ye dilekçe vermeye karar verdim. Kardeşim yalnız değilsin. Bu yaşanan olayı hiç kimse ne Şanlıurfa insanına ne de Şanlıurfaspor'a mal etmesin. Benim de tepkim sadece bu olayı yapan kişileredir." ifadelerini kullandı.

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