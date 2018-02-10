Merve Aydın, Survivor 2018’de All Starlar kadrosunda yer alan isimlerden birisi. Yarışmayı takip eden seyirciler daha önce de Survivor’da yarışan Merve Aydın’ın hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2018 Merve Aydın’ın hayat hikayesi...

MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy'de dünyaya geldi. 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Daha sonra 2011 yılında yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda ve Dünya Üniversitesi Yaz Oyunları'nda 4*400 bayrak yarışında gümüş madalya kazandı.

2012 yılında Londra'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda 800 metre seçmelerinde 2. seride yarıştı. Fakat burada yaşadığı talihsizlik sonucu sakatlandı ve seriyi sonuncu bitirdi. Sakatlığına rağmen ağlayarak yarışa devam etti.

2014 yılında düzenlenen Survivor'da ünlüler takımında yarışan Aydın, yarışmadan 3. olarak ayrıldı. Survivor 2015 All Star'da yarıştı ve burada finale kalarak ikinci oldu.

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