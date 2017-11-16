Meryem 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meryem 16. son bölüm izle!

Oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Meryem dizisi, dün akşam yayınlanan 16. bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Yayınlanan 16. bölümü izleyemeyen takipçileri, "Meryem 16. bölüm izle" aramasını yapıyor. Öte yandan yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler de "Meryem 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırıyor. Peki Meryem 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler yaşanacak?

MERYEM 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdiği bir adam için işlemediği bir suçu üstlenerek hapis yatan Meryem'in hikayesini konu edinen Meryem dizisi, dün akşam yayınlanan 16. bölümüyle nefes kesti. Ekrana gelen 16. bölümün hemen ardından da izleyiciler yeni bölüm fragmanının çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Peki Meryem 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meryem yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Meryem dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz Kanal D ekranında yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığında bu haber üzerinden erişebilirsiniz. Meryem 17. bölüm fragmanı ile izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

MERYEM 16. BÖLÜM

MERYEM 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Meryem'in dün akşam ekrana gelen 16. bölümünde;

Güçlü Mahmut’u yakalamış, hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum sadece Oktay’ın işine gelmektedir. Burcu Güçlü’yü korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Savaş ve Meryem de öyle.

Her şey Güçlü’nün bir anlık kararına bağlıdır. Berk ve Beliz anahtarın izini süremeye devam ederler. Yurdal’ın kasasından çıkacakları öğrenmek için Yurdal’dan önce kasaya ulaşmaları gerekmektedir.

Tüm bunların dışında Savaş ve Meryem arasındaki aşk git gide güçlenmektedir. Savaş’ın ağzından çıkan sevgi sözcükleri ikiliyi bambaşka duygulara sürükleyecektir...

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Meryem 17. bölüm fragmanı

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Meryem son bölüm fragmanı