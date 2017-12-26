Meryem, geçmişiyle hesaplaşmak zorunda kalıyor; bu kez geri adım atmıyor! Meryem, heyecan dolu yeni bölümüyle çarşamba 20.00'de Kanal D'de! İşte Meryem 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

MERYEM 22. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin, Nurten’le işbirliği yaparak kendi kuyusunu kazdığının farkında bile değildir. Nurten, Meryem’i öldürmeye kararlıdır. Derin ise içten içe bunu arzu etse de çekimser davranmaktadır. Derin’in bütün foyaları ortaya çıkmak üzeredir.

Güçlü’nün Meryem’e olan kırgınlığı Savaş ile arasına mesafe girmesine sebep olmuştur. Güçlü, Burcu’nun eski kocasına dair bulduğu izin peşine düşmüştür ve bu tehlikeli yolda yapayalnızdır.

MERYEM YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

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Meryem 22. yeni bölüm

Meryem 22. yeni bölüm fragmanı

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