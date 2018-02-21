Meryem’in 21 Şubat 2018 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Meryem ile Savaş’ın nikahında şok bir baskın gerçekleşti! İntikam almak için nikaha baskın yapan Oktay, Savaş’ı hedef aldı! Peki Meryem 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MERYEM 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TMC imzalı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı, başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş paylaştıkları dizi Meryem'de bu hafta olanlar oldu.

Meryem ile Savaş, en mutlu günlerine hazırlanmaktadırlar! Meryem, heyecan dolu son bölümüyle 21 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana geldi. Diziseverler yeni bölüm fragmanını bekliyor.

İnternette "Meryem 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Meryem yeni bölüm fragmanı" konu başlıklarını araştırıyorlar. Meryem'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

MERYEM 29. BÖLÜM

Oktay’ın hapse girmesiyle Savaş ve Meryem için gergin günler bitmiş oldu. Meryem ve Savaş, nikahları için gün saymaktadırlar. Burcu ise hayatı boyunca tuttuğu kinden kurtuldu.

Güçlü’ye evet demek istemektedir ancak onu hayallerinden alıkoymak da istememektedir. Güçlü ise sadece Burcu ile olmaya hazırdır. Beliz, Oktay’ın yakalanması ile tatmin olmamış, kardeşinin intikamını almak için harekete geçti.

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