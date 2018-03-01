Savaş ile Meryem için beklenen gün geldi herkesi kötü bir sürpriz bekliyordu! Meryem, merakla beklenen final bölümüyle 28 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlandı. Meryem ekrana veda etti.

MERYEM FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Savaş, Meryem, Burcu ve Güçlü nikah için uzun bir yola çıktılar. Fakat dört kişi değildirler, Meryem ve Savaş’ın bir bebeği olacaktır. Aylardır mutluluğun peşinde koşan Savaş ve Meryem kavuşacak, her şeye rağmen aşklarını doyasıya yaşayacaktır. Ama peşlerinde onları takip eden gizemli biri vardır.

Meryem, TMC imzalı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı, başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş paylaştıkları bir Kanal D televizyon dizisidir.

Canlandıran oyuncu Karakter Bölümler Hakkında Furkan Andıç Savaş Sargun 1 - Ayça Ayşin Turan Meryem Akça 1 - Cemal Toktaş Oktay Şahin 1 - Açelya Topaloğlu Derin Berker 1 - Bestemsu Özdemir Beliz Bilen 1 - Sema Öztürk Tülin Sargun 1- Serenay Aktaş Burcu Aktar 1- Kenan Acar Güçlü Tekiner 1- Arda Uçan Çetin Korkmaz 1-4 Konuk Oyuncu

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