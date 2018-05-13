2011 - 2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl adlı dizi ile tanınan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Hollywood'un ünlü isimlerinden Mads Mikkelsen ile çektiği pozunu Instagram sayfasında paylaşmıştı. Bu kareden sonra dudaklarının görüntüsü yüzünden, güzel oyuncunun dolgu yaptırdığı iddiaları gündeme geldi. Meryem Uzerli kimdir? İşte Meryem Uzerli'nin yaşam öyküsü...

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası olan oyuncu, 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultan'a paralel olacak kadar gelişmiştir.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.

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