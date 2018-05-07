Mesan'da yeni hedef Amerika

Mustafa Mertöz, ihracat pazarları hakkında şu bilgileri verdi:
"İhracatımızın yüzde 50’sini sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi önemli ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin Mesan kalitesini, ürün yelpazesini, müşteri ilişkilerini benimsemiş olması son derece önemli. Yine kendi coğrafyamızdaki pazarlardaki uzun süreli başarımız devam ediyor. Ortadoğu’da özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika’da Mısır ve Cezayir gelişen pazarlarımız. Ayrıca Güney Asya, Kuzey Afrika, Avustralya ve Amerika Kıtası gibi bölgelere de ihracat yaptığımız için ürünlerimizi 5 kıtaya ulaştırıyoruz.”
Silivri’deki fabrikadan dünyaya kilit ihraç ettiklerini anlatan Mertöz, "Türkiye’de pazar lideriyiz, Avrupa’da ise ilk 3’te yer alıyoruz. İngiltere'de pazar ikincisi, İtalya'da pazar üçüncüsü ve birçok Avrupa ülkesinde sayılı yerdeyiz. Bu yıl ve önümüzdeki sene için özellikle Amerika’yı kendimize hedef belirledik, bu pazarda büyümeye devam ediyoruz.
Amerika pazarı, Avrupa ülkelerinden dağıtım kanalları, ölçü birimleri ve sertifikasyonları açısından oldukça farklı. ABD sertifikasyonları için de çalışmalarımızı yaparak süreçleri başlattık. Mevcut dağıtım kanallarına giriş yapmaya çalışıyoruz. Online satış yapan büyük bir markayla anlaşma yaptık. İlk defa bir Türk şirketi olarak endüstriyel kilit alanında bu online satış platformuna giriş yapıyoruz. " dedi.
İhracatta KG değerini iki katına çıkarmayı hedefliyor
5 yıllık projeksiyonda yeni ve inovatif çözümlerle kullanıcılarının karşısına geçeceklerini söyleyen Mertöz, yeni elektromekanik çözümler sunacaklarını ve tasarım güçlerini kullanacaklarını dile getirdi. Yaptıkları ihracatın kilogram değerinin 8,2 dolar civarında olduğunu kaydeden Mertöz, “Bunu 3 yılda 15 dolar seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Katma değerli ürün üretmeye devam edip sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz” dedi.
Dijitalleşmenin sektörün her alanında yaygınlaştığına vurgu yapan Mustafa Mertöz, “Endüstri 4.0’ın önemi her geçen gün artıyor. Sektörde yaşanan teknolojik değişimlere Avrupa’daki müşterilerimiz sayesinde hızlıca ayak uyduruyoruz. Mesan Kilit olarak yeni trendlerin nasıl gelişeceğini ön görmeye çalışıyoruz. 5 yıldır elektronikle ilgili 2 milyon doların üzerinde yatırımlar yaptık” dedi.
Silivri'deki fabrikaya geçtiğimiz yıl yatırım gerçekleştirerek genişlettiklerini belirten Mustafa Mertöz, “Silivri bölgesinde toplamda 35 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Tesisin inşasına yaklaşık 10 milyon dolar harcadık. Yaptığımız yatırımla yüzde 20 oranında bir verimlilik sağladık. Önümüzdeki dönemde ise 5 milyon dolarlık makine, teçhizat ve yazılım yatırımı yapacağız. Teknolojik yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
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