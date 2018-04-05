Ressam, minyatür sanatçısı Jahongir Ashurov ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Mesneviden Hikâyeler” başlıklı minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu. Gazete Habertürk'teki habere göre; Sergi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim ortaklığında düzenlenen “Yeditepe Bienali” kapsamında Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda açıldı.

Serginin açılışında konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’de geleneksel sanatların yer aldığı bienal ile zor bir işi gerçekleştirdiklerini belirterek, bienal kapsamında oluşturulan eserlerin sergilendiği mekânların da ayrı bir sanat eseri olduğunu söyledi.

Demir, medeniyetlerin sanatla ileriye taşınabileceğine dikkati çekerek, “Geçmişe baktığınızda tarihin bizzat yazılmasına sebep olmuş milletler var, bir de tarihin malzemesi olan milletler var. Tarih yazmanın sadece güçle olmadığını, bunun altında muazzam bir medeniyetin olması gerektiğini ve temel dayanaklarından birinin de sanat olduğunu biliyoruz” dedi. Sergi 15 Nisan’a kadar açık.