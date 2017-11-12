Messi, takım arkadaşı Driussi'yi tanımadı

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, ülkesi Arjantin’in Rusya’yla oynadığı hazırlık maçı öncesinde büyük bir gafa imza attı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre oyuncu, kamp yaptıkları otelde kendisiyle fotoğraf çektiren takım arkadaşı Sebastian Driussi’yi tanımadı. Zenit’te forma giyen Driussi’yi hayranı zanneden Messi, daha sonra mesaj atarak takım arkadaşından özür diledi.

lionel messi

Sebastian Driussi