Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sezona Safet Susiç yönetiminde başlayan Akdeniz ekibi, Boşnak teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra göreve Hikmet Karaman'ı getirmişti. Süper Lig'de son 4 maçtır puan alamayan Alanyaspor, Hikmet Karaman yönetimdeki 6 maçta sadece 3 puan toplayabilmiş ve sahadan 5 kez yenilgiyle ayrılmıştı.

Alınan kararla Hikmet Karaman'la yollar ayrılırken yerine geçecek teknik adam da belli oldu. beIN SPORTS'un haberine göre Alanyaspor, Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Geçen sezon Sivasspor ve Kayserispor'u çalıştıran Mesut Bakkal son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı. Ankara ekibiyle çıktığı 9 lig maçında 6 mağlubiyet alan Bakkal, Ankara ekibine toplamda 7 puan toplatmıştı.