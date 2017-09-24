Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede öğleden sonra Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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