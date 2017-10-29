Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Sıcaklık azalacak, yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
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SICAKLIK 4-8 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile zamanla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, 14 derece
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı, 17 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 18 derece
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor, 25 derece
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor, 23 derece
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 21 derece
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 23 derece
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 11 derece
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece
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