İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu uzmanlardan gelen açıklamalarla cevap buldu. Yarın İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olurken, pazartresi günü hafif kar yağışı olacak. Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için asıl kar yağışının 20 Ocak'ta geleceğini ve 3-4 gün etkili olacağını belirtti. Meteoroloji'nin günlük hava tahmini raporunda ise Marmara bölgesinde bugün öğleden sonra fırtına akşam saatlerinde ise kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

METERORLOJİ'DEN YAPILAN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ ŞÖYLE:

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) yağmur, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar (20cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın: Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARILARI

Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde aralıklarla kuvvetli olması ve toplamda metrekareye 80-120 kg yağış bırakması beklenen yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde, aynı gün akşam saatlerinde etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazar (14.01.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazar (14.01.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar: Kuzey-Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi beklenmektedir.

BALIKESİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AYDIN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri ile gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. kuzey ve batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde olacak yağışların öğle saatlerinde Bolu çevreleri ile gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.Gece saatlerinde yağışların Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların: gece saatlerinde yoğun kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

KARABÜK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-70km/s); Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 3,5 ila 4,5m; Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

MARMARA

Hava Durumu:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 7 ila 9 (75-90km/s) kuvvetinde; Dalga: 3,5 ila 4,5m, Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa); Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga; 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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