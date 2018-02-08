Türkiye'de bir yandan kış yaşanırken bir yandan da bahar yaşanıyor. Meteoroloji tarafından hava durumu tahminlerine bakılırsa yağmur Türkiye'yi etkisi altına alacak.
Marmara Bölgesinde hava durumu
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 6 derece artacak.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bölgede, rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.
Datça, beyaza büründü
Muğla Datça'da şubat ayında, bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar yükselirken, badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Doğa, rengarenk çiçeklerle adeta gelin gibi süslendi. Kış ortasında kar altında kalan bölgelere nazire yapan badem ağaçları, çiçeklerini açıp baharın beyazına büründü.
Kente geçen yıl taşınan Elif Lavas (51), "Datça'ya geleli yaklaşık 6 ay oldu. Önceleri yazlıkçı olarak gelip gidiyordum. Fakat zaman içerisinde Datça, bir başka yüzünü gösterdi. Burada kış ve ilkbaharı birlikte yaşıyoruz. Anladım ki; yaz ayları kadar Datça'nın kışları da görülmeye değermiş. Bugün üç arkadaş bisiklet turuna çıkıp, badem çiçeklerini yakından görmek istedik. Badem ağaçları bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Bembeyaz çiçekleri ile bizi karşıladı. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.
Doğu Anadoluda soğuk hava
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece Erzincan, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan il genelinin aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği sanılıyor.
Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 15, Ağrı'da 14, Erzurum ve Ardahan'da 11, Iğdır ve Erzincan'da 3, Tunceli'de ise 0 derece olarak ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli ve Iğdır'da 13, Erzincan'da 11, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan ve Ağrı'da ise 2 derece olacak.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 53, Cıbıltepe'de 56, Ergan'da 81 santimetre olarak kaydedildi.
Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ağrı'da yoğun sis
Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da, son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 12 derece olarak ölçüldü. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam ediyor. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler herhangi bir kazaya neden olmamak için yavaş ilerliyor. Sis ve soğuk havadan vatandaşlarda olumsuz yönde etkilenirken zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Öte yandan güvenlik güçleri sürücülere sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ardahan'da pus
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceyle Kars'ta ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece Erzincan, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan il genelinin aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği sanılıyor.Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 15, Ağrı'da 14, Erzurum ve Ardahan'da 11, Iğdır ve Erzincan'da 3, Tunceli'de ise 0 derece olarak ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli ve Iğdır'da 13, Erzincan'da 11, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan ve Ağrı'da ise 2 derece olacak.Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 53, Cıbıltepe'de 56, Ergan'da 81 santimetre olarak kaydedildi.
Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.- Ardahan'da pusArdahan'da yoğun pus etkili oluyor.Kent merkezi başta olmak üzere, özellikle Ardahan-Kars karayolunda pus hadisesinden dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor.Dünden bu yana devam eden pusun bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.Meteoroloji Ardahan Müdürlüğü, yoğun pusun soğuk havadan kaynaklandığını bildirdi.
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