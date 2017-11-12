Meteoroloji İstanbul'da hava durumu için uyardı (12.11.2017)

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, 21 derece
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 24 derece
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 23 derece
Samsun: Parçalı bulutlu, 20 derece
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 19 derece
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, 11 derece
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 19 derece
4 İLDE HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ
Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk yüzünden 4 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu ve zaman zaman puslu olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Son günlerde özellikle gece saatlerinde sıcaklıklarda düşüş yaşanan bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 2, Kars'ta 3, Ardahan'da 4 derece ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da sıfır, Tunceli'de 1 derece kaydedildi.
Gün içindeki hava sıcaklığının Tunceli'de 17, Erzincan ve Iğdır'da 15, Ağrı, Kars ve Erzurum'da 11, Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.
EV VE ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU
Kars'taki soğuk hava yüzünden ülkenin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış ilçesinde ev ve araçların camları buz tuttu, bitki ve çiçekler kırağıyla kaplandı.
Soğuk hava sebebiyle Allahuekber ve Soğanlı dağlarının zirvesi ile ilçe girişindeki Hançerli Düzü ve Keklik Kanyonu kırağının etkisiyle beyaza bürünürken ilçede küçük su birikintileri de dondu.
Kırağı sebebiyle beyaza bürünen ormanlar ayrı bir güzellik oluşturdu.
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