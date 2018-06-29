Meteoroloji'den İstanbul için önemli bir uyarı daha geldi. Gece boyunca devam eden yağışlardan sonra yeni saat verildi. İstanbul'da bugün hava durumu parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir'in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeydoğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SAATLİK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sağanak yağış saat 09.00 itibariyle başlayıp, saat 15.00'a kadar devam edecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN KADAR SÜRECEK?

İstanbul'daki sağanak yağış Pazar gününden sonra son bulacak.

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