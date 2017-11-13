Mevlid Kandili ne zaman? (2017) Mevlid Kandili tarihi Diyanet!

İslam dininde önemli günler arasında yer alan ve Müslümanların önem verdiği günlerden biri olan Mevlid Kandili, dualarla ve ibadetlerle ihya edilecek. Mevlid Kandili’ni bekleyen milyonlarca Müslüman, internet üzerinde “Mevlid Kandili ne zaman?” aramasını yapıyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman? İşte detaylar…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed’in doğduğu gece olarak İslam dininde yer alan özel bir gün olan Mevlid Kandili, okunan dualarla, kılınan namazlarla ve gerçekleştirilen ibadetlerle karşılanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman dualar edecek ve bu güne özel namaz kılacak.

Öte yandan vatandaşlar, bir yandan da Mevlid Kandili’nin ne zaman olduğunu araştırıyor. İnternet üzerinde “Mevlid Kandili ne zaman?” aramasını yapan milyonlarca Müslüman, kandilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu yıl Mevlid Kandili 30 Kasım’ı 1 Aralık’a bağlayan gece olarak belirlendi. Bu gecede Müslüman alemi, peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum gecesini ihya edecek. Dualar, ibadetler ve kılınan namazlar ile geçilecek olan Mevlid Kandili’nde milyonlarca Müslüman Hz. Muhammed’in doğum gününü kutlayacak.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

İslam dininde yalnızca Mevlid Kandili’ne özel olarak yapılan ibadetler yoktur. Bu nedenle Mevlid Kandili’nde dualar edebilirsiniz, namazlar kılabilirsiniz veya iyilik yaparak ibadet yapabilirsiniz. Öte yandan aşağıdaki davranışları da yapabilirsiniz;

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Nafile namazı nasıl kılınır, aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Tevbe istiğfar nedir aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

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