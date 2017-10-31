Türk resminin amansız ironi ustası Mevlut Akyıldız’ın 40 yıllık birikimini toplu halde görmek için “Resmigeçit” sergisi sanatseverlere ideal bir ortam sunuyor.

Bıyık altından gülmek, kıkır kıkır gülmek, kahkahayla gülmek, kıs kıs gülmek, ağlanacak halimize gülmek, gözünden yaş gelene kadar gülmek veya acı acı tebessüm etmek, Mevlut Akyıldız’ın “Resmigeçit” sergisinde izleyicinin gülmenin tüm hallerini ve daha fazlasını tecrübe etmesi mümkün. Serginin ismi ise Mevlut Akyıldız’ın ironik bakışını dışavuruyor: “Resmigeçit”.

MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi, Beş Kubbe Salonu ve Tek Kubbe Salonunda, 3 Kasım - 2 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenecek yeni Mevlut Akyıldız sergisi küçük bir retrospektif niteliğinde.

MEVLÜT AKYILDIZ KİMDİR?

1956 Yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümüne girdi ve 1981 yılında Neşet Günal Atölyesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Provincetown Artwork Center’da misafir sanatçı programında çalıştı.

Mezuniyetinden bugüne halen profesyonel olarak çalışmalarını sürdürmektedir.