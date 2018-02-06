Mezar taşlarına 3D koruma

Eyüpsultan’da mezarlıklarda, hazirelerde ve türbelerde Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 10 bin tarihi mezar taşı, 3 boyutlu çalışmayla koruma altına alınıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Yönetimi, ilçedeki yaklaşık 10 bin mezar taşına kazınan tarihi, gelecek kuşaklara aktarabilme amacıyla mezar taşlarının 3 boyutlu maketini çıkarmaya başladı. Çıkarılan dijital arşiv sayesinde çalınması veya hasar görmesi durumunda tarihi mezar taşları birebir olarak yeniden yapılabilecek ya da onarılabilecek.

Mezar Taşı Modelleme Uzmanı Eyüp Baş, tarihi değeri olan birçok mezar taşının yıprandığını, deforme olduğunu anlatarak, “milli servet” olarak nitelendirilen mezar taşlarının yok olup gitmesini önlemek amacıyla dijital arşiv oluşturma projesi geliştirdiklerini söyledi.

Çalışmanın, ilçedeki mezarlıklar, hazireler ve türbelerdeki mezar taşlarının gelecek kuşaklara aktarımı açısından önem arz ettiğini dile getiren Baş, proje kapsamında, alanda 3 boyutlu tarayıcı ile mezar taşının birebir modelini çıkardıklarını, daha sonra ofiste üç boyutlu modellemesini yaptıklarını anlattı. Bu çalışmanın bir zarara uğrayan mezar taşını birebir onarabilme imkânı sağlayacağını vurgulayan Eyüp Baş, çalışmanın sonunda dijital arşiv oluşturacaklarını söyledi.

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