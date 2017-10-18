MHP'li Akçay'dan Davutoğlu'na eleştiri

Akçay, Meclis'te gazetecilerin, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu'nun, sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleriyle ilgili sorularını yanıtladı.
"Sayın Davutoğlu'nun cevap vermeye çalışırken ifade ettiği görüşler, kendisini çamura batıran ifadelerdir." diyen Erkan Akçay, Başbakanlık, bakanlık yapmış bir zatın, 28 Şubat'ın hangi tarihte olduğundan ve o tarihte hangi hükümetin işbaşında olduğundan dahi haberinin olmamasının "stratejik derinlikte çok stratejik bir cehalet" olduğunu söyledi.
Akçay, şunları kaydetti:
"Sayın Davutoğlu, bugünkü konumu itibarıyla partisinin politikalarının, hükümetin, MGK'nın aldığı kararlardan ve devletin uyguladığı politikaların tam aksine görüşler ifade ederek, kendi kendine durumdan vazife çıkartarak aldığı pozisyon, tam bir provokatör pozisyonudur. Söylediği sözlerin hiçbir dayanağı, mesnedi yok.
2012 yılında Genel Başkanımızın Kerkük'e ziyareti için vize başvurusunu dahi becerememiş bir Dışişleri Bakanıydı kendisi. Kendisi de Kerkük'e Erbil üzerinden gitmiştir. Oysa bizim müracaatımız Bağdat üzerindendi. Bunu gerçekleştirememiş olmanın sorumluluğunun hesabını vermiyor, başka tür eleştirilere gidiyor.
17-25 Aralık hadiseleriyle ilgili olarak acaba partisini savunmuş mu? 15 Temmuz'dan itibaren partisinin hiçbir kampanyasına destek vermeyen bir zat kendisi. Anayasa referandumuna 'evet' diyemeyen bir zat, şimdi maalesef bir yerlerden aldığı sufleyi seslendirmektir.
Davutoğlu, bugün Barzani muhipliğini yapıyor. Bölgemizde yaşanan hadiselerle ilgili söylemi, ABD'nin, Barzani'nin ve FETÖ cenahının söylemidir. Devletin, hükümetin, MGK'nın kararlarının ve Türkiye'nin bölgede uyguladığı politikanın aksine bir söylemdir. Kendisinin bu şekilde görevli olduğu anlaşılıyor."
Erkan Akçay, Ahmet Davutoğlu'nun, 17-25 Aralık'ta kendi partisini savunmadan buradan bir taarruza kalkışmasının "çok yaman bir çelişki" olduğunu ifade ederek, Davutoğlu'nun söylemini "milli politikaları provokasyon" olarak değerlendirdiğini belirtti.
Akçay, "AK Parti mensubu milletvekiliyse, bu hükümetlerde başbakanlık, bakanlık yapmış zat ise AKP'ye aidiyet hissediyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, MGK'nın aldığı kararlar doğrultusunda söyleminin olması gerekir. Şahsi düşüncesi ise bu platformlar şahsi düşünce platformu değildir." diye konuştu.
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Misafir 19 saat öncehadi ordan00