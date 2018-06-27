Kahramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Sefer Aycan, Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği akşam yemeğinde milletvekili adayları ve partililerle bir araya geldi. Alpedo Kervan'da düzenlenen yemekte konuşan Aycan, Kahramanmaraş'tan meclise bir tek kendisinin milletvekilli olarak gittiğini ve daha fazla vekil çıkaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
" MHP'LİLER ERDOĞAN'A OY VERMİŞTİR"
MHP'nin bütün anketlerde yüzde 5-6 oy alacağı şeklinde gösterildiğini, meclis dışı kalması veya az sayıda milletvekili çıkarak kendi içinde kaos oluşması adına algı operasyonlarının yapıldığını belirten Sefer Aycan, "Bu seçimlerde en başarılı parti MHP'dir. Bunu; tüm kamuoyu, tüm basın böyle değerlendiriyor. Bu seçimde 2 kazanan var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği seçiminde ise MHP'dir. Biz, Adalet ve kalkınma Partisi'nden önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. MHP'lilerin hepsi genel başkanının emrine uymuş ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir. Eğer toplamda bir fark varsa bunu bizden değil başka yerlerde aramaları lazım" diye konuştu.
"MHP GENEL BAŞKANI HEM ERDOĞAN'I, HEM DEVLETİ KURTARMIŞTIR"
Tüm algılara rağmen milletvekilliği seçiminde MHP'nin anketlerdeki yüzde 5'lik oy oranının yüzde 120 üzerinde bir oy alarak yüzde 11'lik bir oy oranıyla meclise girdiğini kaydeden Sefer Aycan şöyle devam etti:
"Yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP'ye gönül veren dava arkadaşlarım, parti yönetimimiz, ülküdaşlarım ve Türk milliyetçileri vermiştir. Tabi bu cevap Kahramanmaraş'ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin."
"ERDOĞAN'I EN BÜYÜK ŞEKİLDE DESTEKLEYEN GENEL BAŞKANIMIZDIR"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, "Biz davamızın peşindeyiz. Biz; ülkemizin, milletimizin peşindeyiz. Asla 'Ben' demedik, 'Partimiz demedik. Gecemizi gündüzümüze kattık, genel başkanımız gecesini gündüzüne kattı, ömrünü bu ülkeye feda etti. Asla 'Ben' demedi, daima mütevazi oldu, tevazu gösterdi. Bir iki adım geriye çekilmeyi bile bildi. Kim vatana, millete hizmet ediyorsa onu desteklemeye devam etti ve genel başkanımıza, MHP'ye verilen oyların güçlü devletin oluşması için bir araç olduğunu söyledik. Genel başkanımıza verilen oyların asla vatana tehdit oluşturmayacağını, sadece ve sadece terör örgütlerine, PKK'ya, PYD'ye, FETÖ'ye tehdit olacağını söyledik. Ve Cumhurbaşkanına da en büyük gücün Devlet Bahçeli tarafından verildiğini söyledik. Bugün, Tayyip Erdoğan o koltukta oturuyorsa bunda çok büyük emeği olan kişi, Tayyip Erdoğan'ı en büyük şekilde destekleyen bu seçimlerde MHP Genel başkanıdır."
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