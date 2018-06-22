MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Adana’da düzenlediği “Büyük Çukurova Mitingi”nde konuştu. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

BU DEFA BAŞKA: Bu defaki seçimler başkadır. Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hâkim olmasına yol açacaktır. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar, boş durmuyorlar. Türkiye’nin büyümesinden endişe edenler vazgeçmiyorlar. İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyorlar, son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler, bekamızı tehdit edenler sıraya girmişlerdir.

KAFALARI ALMIYOR: Şu işe bakar mısınız; cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor, zekâları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların ikinci tur söylemleri, çaresizliklerinin en bariz ispatıdır. Zillet ittifakında buluşanlar ilkeden yoksun, ülküden bihaberdir. Bunlar istikbalini Pennsylvania’ya bağlamış, iradelerini Türkiye hasımlarına ipotek ettirmişlerdir.

TEPETAKLAK OLACAKLAR: CHP, HDP’yi kanatları altına almış, PKK’yla ver-kaça girmiştir. Hepsi bir araya gelip terörist Demirtaş’ı himaye etmeye kalkmışlardır. Edirne Cezaevi’ne yaptıkları ziyaretler bunu göstermektedir. PKK’lı Demirtaş’ın serbest bırakılması için yanıp tutuşmaları bu yüzdendir. Bu beş benzemezi bir araya getiren nedir? Bunların ikinci tur rüyaları hüsranla sonuçlanacak, 24 Haziran akşamı tepetaklak olacaklardır. 24 Haziran’dan sonra terörizmin kökünü kazımak, zalimlerle hesaplaşmak için TBMM’de MHP, yürütmenin başında da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır.