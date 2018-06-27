Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, parlamentoda İYİ Parti'yi temsil edecek 43 milletvekilinin dörtte biri, eski MHP milletvekillerinden oluşuyor.

27. Dönem Parlamentosu'nda 43 milletvekiliyle 5. grup olan İYİ Parti'de, eski MHP'li 11 milletvekili bulunuyor.

İYİ Parti'nin en kıdemli milletvekillerinden biri, 1991 seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi'nden 19. Dönem Trabzon milletvekili olarak parlamentoya giren Ankara Milletvekili Koray Aydın oldu. TBMM'de 19, 21, 24 ve 25. dönemlerde MHP sıralarında olan Aydın, daha sonra 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

Aydın'ın dışında 21. Dönem Parlamentosu'nda MHP listelerinden milletvekili seçilen 4 isim, 27. Dönem'de İYİ Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. 21. Dönemde MHP'den Adana milletvekili olan Mehmet Metanet Çulhaoğlu yine aynı ilden, 21. Dönem MHP Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral Ankara, 21. Dönem Gümüşhane Milletvekili Bedri Yaşar Samsun, 21 ve 23. dönemlerde yer alan Metin Ergun da yine Muğla'dan milletvekili seçildi.

23. Dönem MHP milletvekilleri Şenol Bal, İzmir ve Behiç Çelik, Mersin'den, 24. Dönem Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli, 25 ve 26. Dönem Milletvekilleri Ümit Özdağ, İstanbul ve İsmail Ok, Balıkesir, 25. Dönem Milletvekili Durmuş Yılmaz, Ankara'dan İYİ Parti listelerinde yer aldı.