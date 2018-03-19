MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda, 75 kişilik merkez yönetim kuruluna (MYK) 45 yeni isim seçildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre kurultayda, 9 kişilik merkez disiplin kurulu (MDK) üyelikleri için de seçim yapıldı.

Eski MYK’da yer alan ancak yeni listeye giremeyen, aralarında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal’ın da yer aldığı isimler şöyle: “Abbas Bozyel, Ahmet Bukan, Ahmet Selim Yurdakul, Başbuğ Pınarbaşı, Bülent Belen, Celal Taşdoğan, Elif Konca Akdeniz, Esin Gürel, Hamit Ayanoğlu, Hüseyin Akgül, İsmail Bozalioğlu, Mehmet Akif Paksoy, Mehmet Ali Tanrıverdi, Mehmet Erdoğan, Mehmet Müftüoğlu, Mehmet Sami Uzun, Mehmet Şandır, Mesut Çelik, Muharrem Varlı, Mustafa Mit, Ruhi Ersoy, Saffet Sancaklı, Sultan Gündüz, Şeref Oruç, Uğur Bektaş, Vahit Doğan, Ahmet Savaş Çolak, Alper Gedik, Erol Gül, Fatih Budak, Turgay Baştuğ, Hikmet Nazlı, İbrahim Ünal, Adem Özbay, Hüseyin Kocabaş, Hasan Dağaslan, Osman Yüce, Şükrü Doğan.”

YENİ MYK İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Celal Adan, Mevlüt Karakaya, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, Zuhal Topçu, Kamil Aydın, Ruhsar Demirel, Mehmet Parsak, Hidayet Vahapoğlu, Cemal Çetin, Ali Güler, Oğuz Turhan, Özgür Bayraktar, Tamer Osmanağaoğlu, Yaşar Yıldırım, Volkan Yılmaz, Kadir Şekerci, İbrahim Çiftçi, Nevin Taşlıçay, Erdem Karakoç, Musa Küçük, Kadir Çitil, Hasan Özarslan, Abdurahman Başkan, İbrahim Özyavuz, Seyit Ahmet Göçer.

(Yeni seçilen üyeler)

İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Mehmet Taytak, Merve Menekşe, Gülbeyhan Saylağ, Nur Tuğba Aktay, Ayşe Sibel Ersoy, Gülay Özcan, Serap Şule Kalın, Fethi Yıldız, Murat Kotra, Yüksel Kaleci, Davut Haskırış, Ahmet Özyürek, Ahmet Yiğit Yıldırım, Hakan Doğru, Adem Yurdakul, Abdullah Bahadır Alperen, Fatih Çetinkaya, Mehmet Duygulu, Ferhat Çakıroğlu, Muhammet Koçak, Sefer Aycan, Süleyman Korkmaz, Mehmet Varol, Nevzat Aypek, Hüseyin Korkmaz, Akın Üstün, İdris Aydın, Hakan Er, Hüsnü Uğur, Mustafa Ertekin, Mehmet Sarı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Nevzat Ünlütürk, Fevzi Zırhlıoğlu, Ömer Çağlar Yılmaz, Bulduk Özdemir, Volkan Uygunuçarlar, Volkan Dudu, Yusuf Turan, Recep Bakırcı, Umur Ertürk, Yakup Özkılıç, Ahmet Yılmaz.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

9 kişilik merkez disiplin kurulu üyeleri de Halil Öztürk, Niyazi Paksoy, Muhammet Tekin, Kürşat Türker Ercan, Hami Kokmazlı, Duygu Kurban Gözüoğlu, Gencer Özdemir, Mehmet Azar, Fezvi Fırat Gözüyeşil’den oluştu.

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