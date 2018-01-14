Michelin'in taşra sınavı

Kanımca tüm problemlerine rağmen dünyanın en nitelikli restoran derecelendirme sistemi hâlâ Michelin Rehberi. Seveni de var, sevmeyeni de. Amacım bugün Michelin’i övmek veya eleştirmek değil. Bir şefin Michelin’den çektiklerini anlatmak ve kendisiyle empati kurmak.

Uzun yıllardır şef Jerome Brochot’un, Fransa’nın Montceau Kasabası’nda 1 Michelin yıldızlı bir restoranı var. Şef Brochot geçtiğimiz ay, ani bir kararla Michelin’e kibar bir dille ‘artık bu büyük onurdan vazgeçmek zorunda olduğunu’ anlatan bir mektup yazdı. Dolayısıyla yıldızını iade etme talebinde bulundu.

Yıldızlarını iade etmek isteyen tarihteki ilk şefin Brochot olmadığını gastronomiye ilgi duyanlar bilecektir. Robuchon’dan Bras’a birçok efsane şef benzer şekilde yıldızlarını geri vermek için Michelin’e başvurmuşlardı. Popülerlikleri Brochot ile kıyaslanmayacak kadar büyük olan bu şeflerin çok farklı nedenleri vardı. Michelin’in mükemmeliyet konusunda baskıları, katı kuralları, aldığı yıldız adedini adil bulmama gibi kendilerince farklı nedenleri vardı. Brochot’un durumu ise hepsinden farklı.

Brochot aldığı Michelin yıldızından dolayı iflas etme noktasına geldiğini belirtiyor. “Nasıl olur” diye sormakta haklısınız. Her ne kadar şefler Michelin yıldızı almayı bir gurur olarak telakki etseler de ve uğruna intihar etmeyi dahi göze alsalar, olay daha çok duygusal. Michelin yıldızı bir lokanta için hâlâ en önemli ve ayrıcalıklı pazarlama unsuru. Michelin eşittir dünyanın her tarafında bilinilirlik, bilinilirlik eşittir bol misafir, misafir eşittir bol kazanç. Ancak bu basit denklem, Brochot için aynı şekilde işlememiş.





Şef Brochot’un restoranı, Burgonya’nın güneyinde bir maden kasabası olan Montceau’da. 18 bin nüfuslu bu kasaba, turistler için çok da cazip bir yer değil. Kömür madenlerinin teker teker kapanması ile işsizlik bu kasabada tavan yapmış durumda. Resmi rakamlara göre Fransa ortalamalarının çok üzerinde ve yüzde 21 düzeyinde. Turistlerin uğramadığı ve işlerin hiç de yolunda gitmediği bu kasabada, Michelin yıldızı sahibi olmak Brochot’a göre bir dezavantaj. Yerel halkın, Michelin yıldızından dolayı ürküp, restoranını tercih etmediğini düşünüyor. Şef Brochot ayrıca ‘Michelin’in istediği minimum standartları tutturmak için çok çabaladığını ancak artık takatinin kalmadığını söylüyor verdiği röportajlarda. Son bir kumar oynayarak, birikmiş borçlarından bir şekilde kurtulmak için restoranını dönüştürüp düşük bütçeli misafirlerin de tercih edebileceği bir hale getirmeyi planlıyor.

Gece nerede ise kimselerin dışarıya çıkmadığı bu taşra kasabasında, Michelin farklı bir sınav veriyor. Tıpkı bir aktörün Oscar’ı, kimyagerin Nobel’i, yazarın Pulitzer’i almak istemesi gibi şefler için zirve noktası kabul edilen Michelin, belki de tarihinde ilk defa ekonomik sebeplerden ötürü geri çevriliyor. Şeflerin başını döndüren yıldızlar, bazen misafirleri ürkütebiliyor...