Mikroçip ile evde sperm testi

Expomed Eurasia Fuarı’nda ‘Kısırlıkta Yepyeni Teknolojiler Artık Kapımızda’ konulu panele imza atan Prof. Dr. Demirci, “Tıptaki problemleri çözmeye çalışırken ‘Gerçek ihtiyaç nedir’ sorusuna inovatif çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu alandaki düşüncelerimizi de teknolojiyle birleştirerek klinik ortamda uygulamak için tüm bilgi birikimimizi ortaya koyuyoruz” dedi.
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi İ-SEK ve Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği MASSİAD destekleri ile Expomed Eurasia Fuarı’nda kurulan İnovasyon Alanı’n bu yılki konuşmacısı Prof. Dr. Utkan Demirci oldu.
Türkiye ve dünyanın önde gelen kentlerinden İstanbul’a gelen sektör profesyonelini bir araya getiren organizasyonda ‘Kısırlıkta Yepyeni Teknolojiler Artık Kapımızda’ konulu bir panele imza atan Prof. Dr. Demirci, kanser tanısı çalışmalarından bahsetti. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte yoğun çalışmalar sonucunda manyetik kaldıraç sistemini ortaya çıkardıklarını belirten Prof. Dr. Demirci, bu sayede kan hücreleri arasından kanser hücrelerinin tanısı rahatça konabildiğini söyledi. Var olan diğer tanı sistemlerine göre manyetik kaldıraç sisteminin büyük oranda daha kesin ve doğru bilgiye ulaşılmasına olanak tanıdığını aktaran Prof. Dr. Demirci, bu buluşun kanser hastalığının tanı ve tedavisi adına büyük önem taşıdığını ve manyetik kaldıraç sistemi sayesinde hücrelerin kişisel özeliklerine göre ayırt edebildiğinin altını çizdi.
"DOĞADAN ESİNLENEREK MİKROAKIŞKANLI ÇİP YÖNTEMİNİ GELİŞTİRDİK"
Çağımızın en önemli sağlık problemlerinden birinin de kısırlık olduğunu belirten Prof. Dr. Demirci, “Hava kirliliği, beslenme, sigara, alkol ve stresin yanı sıra çevremizdeki olumsuz olan her şey bizi etkilediği gibi spermimizin de genetik boyutta etkiliyor. Bu etkileşimleri azaltmak için doğadan esinlenerek Mikroakışkanlı çip yöntemini geliştirdik. Mikroakışkan teknolojisinin özellikle tüp bebek yöntemi için sperm ayıklama düşüncesiyle yola çıktı. Erkek kısırlığı infertilitede yüzde 30-50 arasında payı bulunuyor. Bugün sperm ayıklamada santrifüj teknolojisi kullanılıyor. Ama santrifüj spermi seçerken adeta spermin başını donduruyor ve spermin genetiğine ve yapısına ciddi ve kalıcı hasarlar veriyor. Bu farkındalıkla biz bu yöntemi, 'Daha iyi sperm ne demek, daha iyi spermi nasıl buluruz?" sorusuna cevap ararken bulduk. Çok basit ve doğadan esinlenen bir yöntem geliştirdik. Milyonlarca yıldır memeliler normal yollardan üreme yaparken sperm ana rahmindeki kanallarda nasıl seçiliyor? Sorusuna cevap bulmak için inceledik. Burada öğrendiğimize biyolojik bilgiyi fizik ve mühendislikle 7 seneyi asan bir çalışma sonunda birleştirdik ve sonuçta bu teknoloji açığa çıktı. Ana rahminde nasıl sperm yüzerek yumurtaya doğru gidiyorsa, kendi fıtratında ve programında varsa biz doğadaki kanalları alıp bir teknolojiye transfer etmiş oluyoruz. Bu transfer, bize daha iyi spermi bir teknolojinin içinde seçebilme imkânı sunuyor" dedi.
HASARA UĞRAMIŞ SPERMİ ELİYOR, KALİTELİ SPERMİ SEÇİYOR
Mikroçip yöntemi ile sağlıklı spermlerin diğerlerinden ayırt edildiğini aktaran Prof. Dr. Utkan Demirci, teknolojinin mikro kanalcıklardan meydana geldiğini söyledi.
Bu kanalların iyi kalitedeki spermleri anne karnında olduğu gibi ayırt etmeye yardım ettiğini aktaran Prof. Dr. Utkan Demirci, “Bu yöntem ile sağlıklı olmayan, DNA’sı ufak da olsa hasar görmüş spermler yolunu kaybeder ve kaliteli ve hasarsız olan sağlıklı spermler mikro kanallardan geçer ve kanalın sonunda toplanır. Dolayısı ile sağlıklı spermler kullanılarak oluşturulan embriyolarla daha sağlıklı olmaları sağlanır. Mikroçip teknolojisi, tüp bebek tedavisi haricinde farklı branşlarda ve alanlarda da kullanılan bir yöntemdir. Mikroenjeksiyon yöntemi ile sperm sayısı yetersiz olan hastaların da bebek sahibi olabilmesi mümkündür. Ancak bütün çabalara ve imkanlara rağmen gebelik sağlanamamış, farklı üreme yöntemleri denenmiş ancak gene de gebe kalamamış çiftler için her geçen gün yeni bir teknik, yöntem geliştirilmeye çalışılıyor. Tüp bebek tedavisinde mikro akışkan çip teknolojisi adeta bir devrim yaratıyor. Tüp bebekte mikroçip uygulamasının en büyük avantajı erkek kısırlığı söz konusu ise erkek adayının sperm sayısının az olması durumunda, çiftlerdeki başarıya giden yolu kolaylaştırmasıdır. Bu teknoloji son 4 senedir Avrupa’da CE onayıyla insanlara sunuluyordu. Şimdi Amerika’da FDA’dan da geçmiş olması bu teknolojinin tüp bebekte yarattığı devrimin önemli adımlarından birini teşkil ediyor ve taçlandırıyor.”
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