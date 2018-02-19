İtalya'nın saygın gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre Milan'ın sahibi Yonghong Li iflasını istedi ve varlıklarını Çin'in ebay versiyonu olan Taobao'da açık arttırmaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Yüzde 11.39 hissesinin sahibi olduğu ve 60 milyon euro değerindeki ambalaj şirketi Zhuhai Zhongfu da Jiangsu ve Canton bankalarına olan borçların ödenmesi için mahkeme kararıyla satışa çıkarılanlar arasında.
Daha önce New York Times ve İtalyan ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore Çinli milyarderin finansal durumunu masaya yatırmış ve yeterli fona sahip olmadığını iddia etmişti.
Çin'in resmi piyasa düzenleyicisi de bir süre önce Yonghong Li'nin iflasını gizlemek için şirketi Shenzhen Jie Ande üzerinden yaptığı işlemleri inceleme altına aldığını açıklamıştı.
SATIN ALDIĞINDA DA MÜFLİSTİ İDDİASI
Yonghong Li geçen yıl Milan kulübünü İtalya'nın ünlü medya patronu ve eski Başbakanı Silvio Belusconi'den 740 milyon euro karşılığında satın almıştı. Çinli işadamı istenen fonu o dönem toparlayamamış ve hedge fon şirketi Elliott Management'ten yüksek faizle kredi almıştı.
İtalyan basını Yonghong Li'nin krediyi ödeyemediğini ve iki bankayla da ödenmemiş borçları nedeniyle davalık olduğunu belirtiyor. Şoke eden iddia ise Li'nin Milan'ı tamamen devraldığı dönemde de zaten iflas bayrağını çektiğini ve müflis olduğu.
31 yıl Milan'da CEO ve Başkan Yardımcısı olarak çalışan ancak satın alma sonrasında kulüpten ayrılan Adriano Galliani kulübün sahibiyle ilgili İtalya'da her sabah ekrana gelen Mattino Cinque programına açıklamalarda bulundu.
740 milyon euro tutarındaki satın almaya çok önemli danışmanlar ve ünlü hukuk bürolarının da yardımcı olduğunu belirten Galliani işlemin 3 adımda gerçekleştiğini belirtti.
"İlk olarak referans mektuplarını Lega Calcio (Lig Birliği) ile paylaştı ve onaylandı. İkincisi Elliott tarafından 300 milyon euro ile fonlandı, dolayısıyla mutlaka araştırma yapılmıştır ve son olarak transfer döneminde İtalya hukukunun talep ettiği tüm finansal garantiler ve banka teminatlarıyla 200 milyon euro harcandı. Çin'de neler oluyor bilmiyorum ama 1+1+1 toplamı 3 eder."
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