AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili ve milletvekili adayı Ahmet Sorgun ile sandık başkanı arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili ve milletvekili adayı Ahmet Sorgun, AK Parti milletvekili adayları Zerrin Özel, Mehmet Akif Yılmaz ve Muhammed Zeren ile birlikte oyunu merkez Meram ilçesine bağlı Kalfalar Mahallesi Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesi'ndeki 1116 nolu sandıkta kullandı. Ahmet Sorgun ile sandık başkanı arasında oy kullanma konusunda diyalog yaşandı.

Sandık başkanı "İsminiz bizim sandık listemizde yok, bu yüzden siz bu sandıkta oy kullanamazsınız. Buna izin veremem" dedi. Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, YSK'nın milletvekili ve milletvekili adaylarının başka sandıkta oy kullanabileceğine dair kararını hatırlatarak oy verme işlemini gerçekleştirdi. Sandık başkanının özür dilemesi üzerine Ahmet Sorgun, "Sen sandık başkanlığı yapıyorsan milletvekillerinin, milletvekili adaylarının hem kendi sandığında hem istediği sandıkta oy kullanabileceğini; sandık başkanı değil bütün basın mensupları bile bilir. Sen böyle diyorsan ben senin sandık başkanlığını sorgularım" diye konuştu.