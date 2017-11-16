Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Öğretmenlerimizin özlük haklarını iyileştireceğiz

Milli Eğitim Bakın İsmet Yılmaz, Bitlis'te partisinin il başkanlığınca düzenlenen, "İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.
AA'nın haberine göre Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şu anda 45 bin dersliğin yapımının devam ettiğini belirterek, "İkili eğitimi kaldırmak için Türkiye'de 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Bu 58 bin dersliğin üçte birine de İstanbul'un ihtiyacı var. Şu anda en fazla okul ihtiyacının olduğu yer İstanbul'dur. Çünkü nüfusu çok kalabalık hem de arsa bulmakta sıkıntı duyuluyor. Orada 17 bin derslik ihtiyacımız var. Allah nasip ederse 2019 yılının sonuna kadar Ankara'da 8 bin 500'ün üzerinde derslik yapıyoruz. Birçok yerde çözeriz. Biraz İstanbul'da zorlanacağımızı düşünüyorum. Vatandaşlarımızın da katkılarıyla devlet millet iş birliğiyle daha kaliteli eğitim verme adına ikili eğitimi ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
"ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZLÜK HAKLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ"
Bakan Yılmaz, 40 yaşın atında en genç öğretmen nüfusuna sahip olduklarını, bunun ülkenin gücü olduğunu vurguladı.
Öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirdiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Geldiğimizde yeni başlayan bir öğretmen, haftada 15 saat ek dersle aldığı ücret 635 liraydı. Yani 378 dolardı. 400 dolar bile değildi. Bugün yaklaşık bin dolar ücret alıyor. Her ülkede ücretlerin arttığını düşünmeyin. 2000 ila 2015 yılları arasında İngiltere'de yüzde 5, Fransa'da 10, Yunanistan'da 18, Portekiz, Danimarka İtalya ve batının birçok ülkesinde krize gittiklerinde kamu ücretlerinde indirim yapıldı. Biz de indirim değil, aksine artırım yapıldı. İnşallah bundan sonra milli gelirimizi artırdıkça, eğitime daha fazla payı ayırdıkça, öğretmenlerimizin özlük haklarını da iyileştireceğiz."
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