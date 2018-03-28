Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık." dedi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Yılmaz, valilik binasında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Van'ın yarınını daha iyi yapmanın, eğitimin kalitesini artırmaktan geçtiğini söyledi.
Öğrencilerin sağlıklı okullarda ve çevrelerde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda Van'da devam eden 53 projeyi kısa sürede tamamlamak için çaba göstereceklerini bildirdi.
Van'da öğrencilerin yarısına yakınının ikili eğitim aldığını anımsatan Yılmaz, "Bu, eğitimin kalitesini düşürüyor. Okul yapacağımız arazileri ve hangi projeleri uygulayacağımızı belirledik. 2019 yılı sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayarak Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz. Van, büyükşehirlerden ilk geçecek illerden biri olacak." diye konuştu.
Türkiye'de şu ana kadar 60 milyar liranın üzerinde eğitim yatırımı yaptıklarını, Van'da da eğitim yatırımlarının iki milyar liraya yaklaştığını belirten Yılmaz, bu yatırımlarla Van'da 2002'de ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 52'den 28'e, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 39'dan 26'ya düştüğünü ifade etti.
"Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık"
Yılmaz, eğitimin kalitesinin arttırılması için olmazsa olmaz unsurlardan birinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bunun için daha fazla öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Van'daki eğitimin kalitesi eskiye oranla iyi olduğunu söylüyor yöneticilerimiz. Öğretmenlerimiz ne kadar kalacağını biliyor, öğrencileri tanımaya başladılar. Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık."
"Eğitimin kalitesinin daha çok artırmak için hep birlikte çalışacağız"
Van'da ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 35'ten 20'ye düştüğüne dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"6 bin 136 öğretmen vardı 2002'de. Şimdi 16 bin 329. 3 bin 800 dersliğimiz varken şimdi 11 bin 796 dersliğimiz var. 3 katından fazla. Toplam öğrenci sayımız da 331 bin. Bunun yanında üniversitemizde de 33 bine yakın öğrencimiz var. Okul öncesi eğitimden başlayarak yüksek öğretimin sonuna kadar bölgedeki insanlarımızın istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyor. Yatırımlarımız tamamlandıktan sonra eğitimin kalitesinin daha çok artırmak için hep birlikte çalışacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.