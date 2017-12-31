61 milyon liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti.

İŞTE MİLLİ PİYANGO 2018 SONUÇLARI

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 61 milyon TL isabet eden iller şu şekilde tespit edildi: KKTC, SAMSUN, ANTALYA, İSTANBUL

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin kazandıran numaraları "8757022" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "4136086" oldu.

Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.

İşte Milli Piyango'da 60 TL amorti, 500 bin lira, 1 milyon lira, 2 milyon lira, 5 milyon lira ve 10 milyon lira ikramiye kazanan numaralar;

60 TL amorti ikramiye kazanan numaralar: 4 ve 6

500.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 4136086

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 8757022

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 9201621

5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2551923

10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 0798081

MİLLİ PİYANGO SON YILLARDA KAZANAN NUMARALAR

Yıl Kazanan Numara 2016 2796288 2015 556013 2014 2692160 2013 2174451 2012 6718374 2011 4336149 2010 8821270 2009 9025160 2008 3326924 2007 1121383 2006 5503833 2005 2138345 2004 3786127 2003 5196322 2002 3387202 2001 6357990 2000 4758783 1999 2074891 1998 5193773

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