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Milli Piyango sorgula! - İşte Yılbaşı Milli Piyango sıralı bileti sorgulama

Milli Piyango çekilişinde talihliler belli oldu. Büyük ikramiyenin "9794035" numaralı çeyrek bilete çıktığı çekilişte amorti rakamlar ise "4" ve "6" numaralı rakamlara olarak belirlendi.

31.12.2017 - 18:31 | Güncelleme:

61 milyon liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti.

 

İŞTE MİLLİ PİYANGO 2018 SONUÇLARI

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 61 milyon TL isabet eden iller şu şekilde tespit edildi: KKTC, SAMSUN, ANTALYA, İSTANBUL

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin kazandıran numaraları "8757022" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "4136086" oldu.

Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.

İşte Milli Piyango'da 60 TL amorti, 500 bin lira, 1 milyon lira, 2 milyon lira, 5 milyon lira ve 10 milyon lira ikramiye kazanan numaralar;

60 TL amorti ikramiye kazanan numaralar: 4 ve 6

500.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 4136086

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 8757022

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 9201621

5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2551923

10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 0798081

MİLLİ PİYANGO SON YILLARDA KAZANAN NUMARALAR

Yıl Kazanan Numara
2016 2796288
2015 556013
2014 2692160
2013 2174451
2012 6718374
2011 4336149
2010 8821270
2009 9025160
2008 3326924
2007 1121383
2006 5503833
2005 2138345
2004 3786127
2003 5196322
2002 3387202
2001 6357990
2000 4758783
1999 2074891
1998 5193773

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YORUMLAR 17
  • Misafir 36 dakika önce
    Umut fakirin ekmeyidir
  • Misafir 1 saat önce
    Çıkmadı
  • Misafir 1 saat önce
    küçük ödülleri ne zaman açıklarlar arkadaşlar?
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